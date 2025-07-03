Γη της Ελιάς: Ο Σήφης καβγαδίζει πολύ άσχημα με την Αλεξάνδρα
clock 11:00 | 03/07/2025
newsroom ekriti.gr

Γη της Ελιάς – Πέμπτη 03/07

Η Ιουλία ερευνά το θέμα του καταστατικού κι ο Λυκούργος της επιβεβαιώνει πως ο όρος ευσταθεί, γεγονός που την απομακρύνει ακόμα πιο πολύ από την Αθηνά.

Ο Στάθης περνάει όλο και περισσότερο χρόνο με την Ερωφίλη, ενώ το χωριό έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους.

Παράλληλα, ο Στάθης ενημερώνει την Ιουλία ότι τα βρήκε με την Αριάδνη και τον Κουράκο, και την αφήνει να είναι η μόνη «κακιά» της υπόθεσης.

Η Στελλίτσα αρρωσταίνει και ο Μιλτιάδης πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής για να τη δει. Ο τρόπος με τον οποίο την περιποιείται, λυγίζει τη Βασιλική και την κάνει να αναθεωρήσει σε σχέση με τον γάμο.

Ο Σήφης καβγαδίζει πολύ άσχημα με την Αλεξάνδρα, ενώ εκείνη εξομολογείται στην Ερωφίλη ότι σκοπεύει να τον χωρίσει.

Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα απολαμβάνει την παρέα της Μαργαρίτας, της Αθηνάς, της Ασπασίας και της Χάιδως που αναλαμβάνουν να την κυκλοφορήσουν στην Μάνη.

Οι ετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται και η Βασιλική με τον Μιλτιάδη διαλέγουν νυφική ανθοδέσμη και βέρες. Ο Στέφανος ενημερώνεται τυχαία και ζητάει εξηγήσεις από τη Βασιλική…

Διαβάστε επίσης 

Πασχάλης για τη σύζυγό του: «Είχα πολλές φορές την αγωνία αν με απάτησε – Είμαστε 56 χρόνια μαζί»

