Γη της Ελιάς: Ο Μιχάλης δηλώνει στην Αθηνά ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από την εταιρία
clock 19:00 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Γη της Ελιάς – Τρίτη 01/07

Ο Στάθης, άναυδος από τη δήλωση της Βασιλικής σχετικά με την ακύρωση του γάμου, προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί, ενώ την ίδια στιγμή η Ερωφίλη νιώθει αμήχανη από το σκηνικό που εκτυλίχτηκε μπροστά της.

Η Αθηνά πηγαίνει στην Άννα για να τη συλλυπηθεί. Ο Τζον παίρνει τηλέφωνο την Ιουλία και, μέσα από τα δικά του βιώματα, την κάνει να δει την κατάσταση με τον Στάθη διαφορετικά.

Ο Μιχάλης δηλώνει στην Αθηνά ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από την εταιρία, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο του μίλησε η Ιουλία. Η Αθηνά προσπαθεί να τον μεταπείσει, αλλά δεν καταφέρνει κάτι.

Η Ιουλία προτείνει στον Στάθη συμβιβασμό για το καλό του παιδιού τους κι εκείνος μένει πολύ ευχαριστημένος από αυτή την εξέλιξη.

Ο Λυκούργος, ο οποίος γνωρίζει για ποιο λόγο θέλει η Βασιλική να ακυρώσει τον γάμο, την καλεί στο σπίτι του και της μιλάει έξω από τα δόντια. Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τον Κουράκο και την Αριάδνη, όταν τους επισκέπτεται ο Στάθης με διάθεση συμφιλίωσης…

