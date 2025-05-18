ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 17:51
Eurovision: Σχεδόν 5 εκατ. τηλεθεατές είδαν έστω για ένα λεπτό τον μουσικό διαγωνισμό
κλαυδία
clock 16:00 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας έκανε ο τελικός της Eurovision καθώς έφτασε το  89,5% σε γυναικείο κοινό.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η χθεσινή μετάδοση του μεγάλου Τελικού έκανε τηλεθέαση 75% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 70,8% στο σύνολο. Τον μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.755.000 θεατές, με την κάλυψη (τουλάχιστον για ένα λεπτό) να φτάνει τους 4.798.000

. Κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Κλαυδίας στη σκηνή του St.Jakobshalle η τηλεθέαση έφτασε το 77,6% στο σύνολο, ενώ στο γυναικείο κοινό (18-34) «χτύπησε κόκκινο» με 89,5.

