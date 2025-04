Γιατί το να είσαι φανατικός θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ μπορεί να κάνει καλό στην υγεία σου

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει καταφέρει να επηρεάσει εκατομμύρια θαυμαστές με τη διαφάνειά της σχετικά με τις προσωπικές της μάχες με την εικόνα του σώματός της και τις διατροφικές διαταραχές.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει πώς οι αποκαλύψεις της, μέσω της μουσικής και των δημόσιων δηλώσεών της, έχουν θετικό αντίκτυπο στους θαυμαστές της, ενθαρρύνοντάς τους να αλλάξουν τις στάσεις τους απέναντι στη διατροφή και την εικόνα του σώματός τους.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο με την παγκόσμια περιοδεία της Eras, σπάζοντας ρεκόρ εσόδων. Όμως μια από τις πρώτες μελέτες σχετικά με την επίδραση της καλλιτέχνιδας στους θαυμαστές της πραγματοποιήθηκε και αποδεικνύεται ότι η ποπ σταρ μπορεί να κάνει καλό στην υγεία τους.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ (UVM) στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσαν μια εργασία στο περιοδικό Social Science & Medicine σχετικά με τον αντίκτυπο της Σουίφτ στους θαυμαστές της στις διατροφικές συνήθειες και την εικόνα του σώματος.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι θαυμαστές που ένιωθαν έντονα συνδεδεμένοι με τη Σουίφτ επηρεάστηκαν να αλλάξουν θετικά τις συμπεριφορές ή τις στάσεις τους γύρω από το φαγητό ή την εικόνα του σώματός τους λόγω των αποκαλύψεων και των μηνυμάτων της ίδιας στη μουσική της», δήλωσε στο Euronews η Lizzy Pope, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο UVM και διαιτολόγος- διατροφολόγος.

H Pope και η Kelsey Rose, κλινική βοηθός καθηγήτρια του UVM που ειδικεύεται στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών, ανέλυσαν 200 αναρτήσεις στο TikTok και το Reddit με συνολικά 8.300 διαδικτυακά σχόλια.

Στο παρελθόν, η Τέιλορ Σουίφτ παραδέχτηκε ότι πάλευε με την εικόνα του σώματος και μια διατροφική διαταραχή κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Ειδικότερα, μίλησε ανοιχτά για τα θέματα αυτά στο ντοκιμαντέρ Miss Americana που κυκλοφόρησε το 2020 στο Netflix.

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι «λιμοκτονούσε το σώμα της» στο τραγούδι της «You’re On Your Own Kid» που κυκλοφόρησε το 2022. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι συνολικά, το ότι η Σουίφτ μοιράστηκε τους προσωπικούς της αγώνες με τη διατροφή και την εικόνα του σώματος επηρέασε θετικά τις σχέσεις των θαυμαστών της με τις δικές τους συμπεριφορές και την ανάρρωση.

