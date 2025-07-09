Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες του σκάφους «FILIA» ανάμεσα σε Λήμνο και Σαμοθράκη

Στην γνωστή τακτική της αμφισβήτησης του κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας για πραγματοποίηση κάθε είδους εργασιών ή ερευνών εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ακόμη και σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική δυνητική υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, επέστρεψε πάλι η Τουρκία με αφορμή τη διενέργεια ερευνών από το σκάφος «FILIA» μεταξύ της Λήμνου και της Σαμοθράκης.

Στις 5 Ιουλίου είχε εκδοθεί η ελληνική NAVTEX για πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών από το «FILIA» από τις 4 έως τις 15 Ιουλίου.

Οι επιστημονικές έρευνες δεν απαιτούν την έκδοση άδειας από το παράκτιο κράτος, αλλά μόνο την έκδοση αναγγελίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παρά το γεγονός αυτό, η Τουρκία έσπευσε το βράδυ της 7ης Ιουλίου να εκδώσει NAVTEX (0650/25), με την οποία δηλώνει ότι ορισμένες περιοχές της ελληνικής NAVTEX LA37/096/25 εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, τα όρια της οποίας μένει ακόμη να οριοθετηθούν μεταξύ των παράκτιων χωρών. Επίσης, η τουρκική NAVTEX ζητά όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή τουρκικής θαλάσσιας αρμοδιότητας να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Η Τουρκία έτσι δεν διεκδικεί απλώς την αρμοδιότητα για έκδοση NAVTEX στο Αιγαίο, αλλά αμφισβητεί ευθέως και τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα στην περιοχή αυτή του Βορείου Αιγαίου, και επιμένει στην τακτική με την οποία ουσιαστικά απαιτεί τον περιορισμό οποιασδήποτε δραστηριότητας από την Ελλάδα κατά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της μόνο εντός των χωρικών υδάτων της, των 6 ναυτικών μιλίων.

