Τέμπη: Αθώοι οι 25 του Ρουβίκωνα για την ανάρτηση πανό στα γραφεία της Hellenic Train

Στο εδώλιο βρέθηκαν σήμερα 25 μέλη του Ρουβίκωνα για την παρέμβαση στην ταράτσα της Hellenic Train στις 28 Φλεβάρη και την ανάρτηση πανό, κατά την ημέρα γενικής απεργίας δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή των κατηγορουμένων για τα βασικά αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης από κοινού και της παράνομης κατοχής και χρήσης φωτοβολίδων από κοινού, αλλά κήρυξε ενόχους τους 18 κατηγορούμενους που αντιμετώπιζαν το αδίκημα της άρνηση δακτυλοσκόπησης, επιβάλλοντας ποινή 6 μηνών με τριετή αναστολή.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή των κατηγορουμένων για την διατάραξη οικιακής ειρήνης αλλά και την κατοχή φωτοβολίδων, «αφού δεν αποδείχτηκε ποιος κατείχε από τους 25». Η ίδια είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της άρνησης δακτυλοσκόπησης.

Από την πλευρά της Hellenic Train κατέθεσε υπάλληλος της εταιρίας που αρνήθηκε να απαντήσει σχετικά με το αν ήθελε να έρθει ως μάρτυρας στη δίκη ή αν τον ανάγκασαν.

«Το κτίριο δεν ήταν σε λειτουργία. Μόνο φύλακες, εγώ και ο υπεύθυνος εταιρίας. Ενημερώθηκα ότι μια ομάδα ατόμων είναι στον εξώστη και ανήρτησε πανό. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία ήρθε και τους βγάλαν. Φθορές και τέτοια δεν έγιναν.

«Δεν διαπίστωσα φασαρία» είπε ο μάρτυρας.

«Ήμουν στο μνημόσυνο της μητέρας μου στα Τέμπη εκείνη τη μέρα. Είναι προσβολή η μήνυση που έκανε η Hellenic Train στους 25 του Ρουβίκωνα για ένα πανό ενώ ευθύνονται για τον θάνατο 57 και τον τραυματισμό ποσών άλλων. Είναι προσβλητικό για τους συγγενείς μας. Για ένα πανό να μπουν φυλακή, συγγνώμη αλλά οι άλλοι έχουν σκοτώσει 57 και είναι ακόμα έξω», κατέθεσε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

Εν μέσω χειροκροτημάτων δόθηκε η κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας θύματος: «Είμαι η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή που την έλιωσαν τα σίδερα στη σύγκρουση στα Τέμπη. Αυτά τα παιδιά τα ευχαριστώ, σαν μάνα ήρθα αυθόρμητα. Το δικό μου το σπίτι καταστράφηκε. Ένιωσα πολύ όμορφα όταν το είδα να κρέμεται αυτό το πανό από τη Hellenic Train. Άλλοι πρέπει να είναι κατηγορούμενοι, όχι τα παιδιά. Το δικό μου το παιδί είναι κάτω από τα μάρμαρα».

Η Κατερίνα Βουτσινά, που έχασε τον αδερφό της στα Τέμπη, είπε στους δικαστές: «Εδώ και δύο χρόνια αυτό που έγινε στα Τέμπη ορίζεται ως έγκλημα. Και κάθε έγκλημα έχει δολοφόνους. Δύο χρόνια πολεμάμε για το αυτονόητο, τη δικαιοσύνη. 25 άνθρωποι ανέβηκαν σε ένα κτίριο και έβαλαν ένα πανό που έλεγε “δολοφόνοι”. Δεν υπήρχαν φθορές, δεν χτύπησαν κανέναν. Ζητώ να τους αφήσετε ελεύθερους για τη μνήμη του αδελφού μου και όλων των άλλων γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέχασαν».

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο γιατρός Παναγιώτης Παπανικολάου που μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είναι άδικο να δικάζονται επειδή ανέβασαν ένα πανό και να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι υπεύθυνοι για το έγκλημα. Έχουμε ανθρώπους που έχασαν πολύτιμα μέλη της οικογένειάς τους στο έγκλημα των Τεμπών και όλοι δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Άλλος ένας λόγος που είμαστε τόσο ευαίσθητοι είναι γιατί εμείς ζήσαμε και άλλο έγκλημα την εποχή της πανδημίας, όταν είχαμε χιλιάδες νεκρούς με κρατική ευθύνη».

Και τους 25 κατηγορουμένους εκπροσώπησε ο συγκατηγορούμενος τους Γιώργος Καλαϊτζίδης. «Η δράση ήταν απόφαση της συνέλευσης, μια συμβολική πράξη διαμαρτυρίας στη μνήμη των 57 ανθρώπων. Αποφασίσαμε τη μέρα της απεργίας να κάνουμε μια συμβολική δράση διαμαρτυρίας. Στην πρώτη ερώτηση “γιατί πήγατε στη Hellenic Train; ”, η απάντηση είναι “πού να πάμε;”.

Η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε για ένα κομμάτι ψωμί τα τρένα στην Ελλάδα, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και δεν έκανε, άρα πάμε σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Και ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, μας κάνουν μήνυση. Είναι φοβερό ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει “ρε παιδιά, είναι καλή ιδέα να κάνουμε μήνυση;”. Απορώ με αυτό».

