Στον Εισαγγελέα σήμερα ο δημοσιογράφος που φέρεται να εκβίαζε τη Ζέττα Μακρή

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο δημοσιογράφος-ιδιοκτήτης τοπικών μέσων στον Βόλο που φέρεται να εκβίαζε τη βουλευτή Μαγμησίας, Ζέττα Μακρή.

Ο δημοσιογράφος (που κατέχει ενημερωτική ιστοσελίδα και ραδιοφωνικό σταθμό) συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του είχε παραδώσει η κυρία Μακρή μετά από συνεννόηση με την αστυνομία στον Βόλο.

Η κυρία Μακρή δεχόταν το τελευταίο διάστημα έντονες πιέσεις από τον δημοσιογράφο του Βόλου, που είναι γνωστός και από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά πάνελ, ο οποίος φέρεται να της ζητούσε το ποσό των αρχικά 15.000 και στη συνέχεια «έπεσε» στα 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να δημοσιεύει αρνητικά σχόλια και κείμενα σε βάρος της στο μέσο που διαχειρίζεται.

Η βουλευτής κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Βόλου, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση κατά την οποία ο δημοσιογράφος συνελήφθη να κατέχει προσημειωμένα χαρτονομίσματα που του είχε παραδώσει η Ζέττα Μακρή σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί της Παρασκευής σε καφετέρια στο λιμάνι του Βόλου.

Η κυρία Μακρή, σε συνεννόηση με την αστυνομία του είχε παραδώσει το ποσό των 5.000 ευρώ που είχε προσημειωθεί.

