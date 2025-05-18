ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 11:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική
σεισμος
clock 10:42 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σεισμική δόνηση, μεγαλύτερη των 4,4 Ρίχτερ, καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής (18/5) στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε μέγεθος 4,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε ανατολικά-βορειοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

σεισμός Εύβοια

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα, στις 02:52 τα ξημερώματα, είχε σημειωθεί ακόμα ένας σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο της πρώτης δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Και οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Φθιώτιδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Κλαυδία στην 6η θέση στην Eurovision

Βατικανό: Σήμερα η ενθρόνιση του Λέοντα ΙΔ’ -Πλήθη πιστών και παγκόσμιοι ηγέτες στη μεγαλειώδη τελετή

Γάζα: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σεισμός Εύβοια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis