Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Εύβοια, έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση, μεγαλύτερη των 4,4 Ρίχτερ, καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής (18/5) στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση είχε μέγεθος 4,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε ανατολικά-βορειοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Image

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα, στις 02:52 τα ξημερώματα, είχε σημειωθεί ακόμα ένας σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο της πρώτης δόνησης εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Και οι δύο δονήσεις έγιναν αισθητές τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Φθιώτιδα.

