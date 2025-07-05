Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Σύσταση Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων – Σχέδιο δράσεων για τη διαχείριση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025, στις 9 π.μ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

Το πρώτο κατατείνει στην αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της σύστασης ενός ενιαίου ταμείου διαχείρισής της, του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας (Τ.Α.Ε.θ.Α), το οποίο θα συγχωνεύει τα προϋφιστάμενα ταμεία των τριών κλάδων και θα ενσωματώνει τους σκοπούς τους, με αποστολή την κάλυψη αναγκών εθνικής άμυνας και την υλοποίηση δράσεων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με το δεύτερο Μέρος δημιουργείται ένας νέος φορέας, ο Φορέας Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (Φ.Α.Α.Ε.Δ), επιφορτισμένος με το έργο της αποκλειστικής αξιοποίησης των ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη αξιοποίησή τους, μέσω σύγχρονων και εξελιγμένων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς.

Τέλος, στο τρίτο Μέρος εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με την υιοθέτηση και την εκπόνηση σχεδίου δράσεων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καλεί να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος.

