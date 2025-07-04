Καρέ-καρέ η έφοδος του «ελληνικού FBI» στο «εργοστάσιο» κοκαΐνης

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (3/7) με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που αφορά εισαγωγή δερμάτων εμποτισμένων με κοκαΐνη σε εργοστάσιο στο Πικέρμι.

Η υπόθεση αφορά την εισαγωγή δερμάτων εμποτισμένων με κοκαΐνη, με ειδική επεξεργασία για την εξαγωγή τους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Δείτε τη στιγμή που ξεκινά η επιχείρηση: Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε έναν πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο μεταφοράς και επεξεργασίας των ναρκωτικών ουσιών.

Οι δράστες εισήγαγαν από χώρες της Λατινικής Αμερικής με κοντέινερ δέρματα ζώων, τα οποία είχαν εμποτιστεί με κοκαΐνη σε υγρή μορφή.

Τα δέρματα έφταναν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο στο Πικέρμι και τα μέλη του κυκλώματος, με ειδικούς διαλύτες, μετέτρεπαν την κοκαΐνη σε στέρεη μορφή και στην συνέχεια την διακινούσαν στη χώρα μας και πιθανότατα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κοκαΐνη ήταν δύσκολο να εντοπιστεί πάνω στα δέρματα, τα οποία μεταφέρονταν φαινομενικά νομίμως και περνούσαν τους τελωνειακούς ελέγχους, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Η διαδικασία απαιτούσε υψηλό επίπεδο γνώσεων χημείας, ενώ στο εργοστάσιο βρέθηκαν ειδικά μηχανήματα, σκευάσματα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή και μετατροπή της κοκαΐνης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα, πέντε Έλληνες και έξι αλλοδαποί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

