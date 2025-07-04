Αχιλλέας Μπέος: Γλίστρησε κι έπεσε μέσα στο λιμάνι του Βόλου

Ατύχημα είχες την Πέμπτη (4/7) ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όταν στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο σκάφος του, στο λιμάνι του Βόλου, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στη θάλασσα.

Σε ανάρτησή του σήμερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρει «Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους και όλες που εκφράσατε το ενδιαφέρον και τη στήριξή σας στη μικρή μου περιπέτεια, με ένα ατύχημα σαν τα δεκάδες που καθημερινά συμβαίνουν. Ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά και συνεχίζω κοντά σας…».

ΟΦΗ: Τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση - Το πρόγραμμα των φιλικών στην Ολλανδία

EURO 2004: 21 χρόνια από το έπος της Ελλάδας στην Πορτογαλία