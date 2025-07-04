EURO 2004: 21 χρόνια από το έπος της Ελλάδας στην Πορτογαλία

Το μεγαλύτερο έπος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γράφτηκεσαν σήμερα , πριν από 21 χρόνια, στις 4 Ιουλίου του 2004 όταν η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης επικρατώντας 1-0 στον τελικό της γηπεδούχου Πορτογαλίας.

Έχουν ήδη περάσει 21 χρόνια από την στιγμή που έλαβε χώρα το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «θαύμα». Από τη στιγμή που η Εθνική Ελλάδας κατάφερε το απίθανο. Το απίστευτο. Να πατήσει, κόντρα σ’ όλα τα προγνωστικά, στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μέσα στο Ντα Λουζ. Στο «σπίτι» της Πορτογαλίας, απέναντι στην ομάδα της ιβηρικής χερσονήσου που ήταν το μεγάλο φαβορί.

Άλλωστε, οι Πορτογάλοι είχαν προσλάβει στον πάγκο τους τον Λουίς Φελίπε Σκολάρι, ο οποίος δύο χρόνια νωρίτερα είχε σηκώσει την κούπα του Μουντιάλ του 2002 με την Βραζιλία. Μάλιστα, την ομάδα αποτελούσαν μερικοί θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Παουλέτα αλλά και ο πιτσιρικάς - τότε - Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αλλά δεν είχαν προβλέψει αυτό που δεν… μπορούσαν. Την Ελλάδα. Την ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ με 23 «πολεμιστές», που ήδη είχαν ρίξει την πρώτη… προειδοποιητική βολή στην εκκίνηση του τουρνουά. Και πάλι κόντρα στην Πορτογαλία.

Στις 4 Ιουλίου του 2004, η Λισαβόνα, είχε φορέσει τα γιορτινά της για να πανηγυρίσει το τρόπαιο από τους Πορτογάλους. Εξάλλου, οι Έλληνες ήταν ήδη… υπέρ καλυμμένοι από την πορεία ως τον τελικό. Το «Ντα Λουζ», η έδρα της Μπενφίκα, κατάμεστο, με τους γαλανόλευκους οπαδούς να παίρνουν τη θέση τους, στο πέταλο, ενώ οι Πορτογάλοι να κατακλύζουν τις εξέδρες του γηπέδου, προσδοκώντας μια ρεβάνς για τη «μαύρη» πρεμιέρα στο «Ντραγκάο» στις 12 Ιουνίου. Όμως λογάριαζαν χωρίς την... Ελλαδάρα!

Με ακόμα μια ψυχωμένη εμφάνιση, βγάζοντας απίστευτο πάθος, αποφασιστικότητα, η Ελλάδα έφερε τα πάνω-κάτω στην αναμέτρηση, αναγκάζοντας τους Πορτογάλους να διατηρούν μια φλύαρη κατοχή, χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, προς την εστία του Αντώνη Νικοπολίδη.

Και φτάσαμε στο 56ο λεπτό. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης από τα δεξιά κερδίζει το κόρνερ. Οι μνήμες από τον ημιτελικό απέναντι στην Τσεχία είναι ακόμα νωπές, όταν ο Βασίλης Τσιάρτας είχε βρει τον Τραϊανό Δέλλα και ο «Κολοσσός» έστειλε την παρέα του Νέντβεντ στο... τρελάδικο.

Αυτή τη φορά, πάνω από τη μπάλα ήταν ο Άγγελος Μπασινάς. Οι Έλληνες σαν να το ήξεραν, με ένα μακρόσυρτο «ωωω», περίμεναν το νέο θαύμα. Και η Ελλάδα το έκανε και αυτό. Εξαιρετική εκτέλεση από τον μέσο του Παναθηναϊκού, η μπάλα στην καρδιά της άμυνας της Πορτογαλίας και ο Άγγελος Χαριστέας με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την άμυνα του Ρικάρντο για... σαρδέλες!

Τα λεπτά που έμεναν για το τέλος του αγώνα περνούσαν βασανιστικά. Η Ελλάδα όμως άντεξε. Και όταν ο Μάρκους Μερκ σφύριξε για τελευταία φορά, φύγαμε όλοι για τον έβδομο ουρανό. Η Ελλάδα ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ!

Πορτογαλία: Ρικάρντο, Αντράντε, Κοστίνια (60΄ Ρούι Κόστα), Φίγκο, Παουλέτα (74΄ Νούνο Γκόμες), Μιγκέλ (43΄ Φερέιρα), Νούνο Βαλέντε, Καρβάλιο, Ρονάλντο, Μανίς, Ντέκο.

Προπονητής: Λουίς Φελίπε Σκολάρι

Ελλάδα: Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Ζαγοράκης, Γιαννακόπουλος (76΄ Βενετίδης), Χαριστέας, Φύσσας, Βρύζας (81΄ Παπαδόπουλος), Καψής, Κατσουράνης.

Προπονητής: Οτο Ρεχάγκελ

