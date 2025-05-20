Κοινωνικός Τουρισμός 2025: Εν αναμονή των αποτελεσμάτων αποτελέσματα

Όλο και περισσότεροι υποβάλουν κάθε χρόνο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» με τις αιτήσεις φέτος να έχουν ξεπεράσει τις 500.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα αποτελέσματα, καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ πραγματοποιείται παράλληλα ο διαχωρισμός των αιτήσεων με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου 2025. Προβλέπει 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σ’ έναν μοναδικό αριθμό ανά δικαιούχο και ωφελούμενο και δίνει τη δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγεται από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Παροχές

Σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων) καλύπτονται έως 12 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Διευκρινίζεται ότι:

Για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων (15/12/2025 – 14/01/2026) και του Πάσχα (03/04/2026 – 19/04/2026), οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20%.

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα των περιοχών με φυσικές καταστροφές (Βόρεια Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία -πλην Σποράδων).

Το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2025» καλύπτει επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25% από τους δικαιούχους. Για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

