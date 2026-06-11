Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου

Από την 1η Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την ομιλία του στο 3ο ΣΦΕΕ Summit που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση των θεραπειών που χορηγούνται στους ασθενείς και τη συνολική διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.

«Θα γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται»

Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω του νέου συστήματος θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τη συνταγογράφηση εντός των νοσοκομείων.

«Μέσω του νέου συστήματος θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε με ακρίβεια ποιες θεραπείες χορηγούνται, για ποιους λόγους συνταγογραφούνται, καθώς και γιατί ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα σε σχέση με άλλες», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική υποχρέωση της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται.

«Η Ελλάδα έχει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη»

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε και στο ζήτημα της επάρκειας φαρμάκων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα τις χαμηλότερες ελλείψεις στην Ευρώπη.

«Σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχουμε ακολουθήσει», ανέφερε.

Οι προκλήσεις των ακριβών καινοτόμων θεραπειών

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στη ραγδαία ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος τους δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας διεθνώς.

Όπως είπε, οι νέες θεραπείες που εισέρχονται στην αγορά είναι ολοένα και πιο αποτελεσματικές, αλλά και σημαντικά ακριβότερες, γεγονός που δοκιμάζει τις αντοχές ακόμη και των πιο ισχυρών κρατικών προϋπολογισμών.

«Η πρόκληση είναι να αντέξουν οι προϋπολογισμοί των κρατών την πολύ μεγάλη καινοτομία που παράγεται με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα. Δεν θα είναι εύκολο αυτό», τόνισε.

«Το φάρμακο αφορά το σύνολο της κοινωνίας»

Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι: Επιλέγοντας την καινοτομία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η συζήτηση για το φάρμακο δεν αφορά μόνο τον χώρο της υγείας αλλά συνολικά την κοινωνία.

«Το ζήτημα του φαρμάκου αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε με σαφήνεια την πολιτική που εφαρμόζουμε, να συζητούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να αναζητούμε λύσεις για το μέλλον, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», δήλωσε.

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