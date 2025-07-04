Εργατικό ατύχημα στην Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 23χρονος
clock 11:08 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Εργατικό ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στην Θεσσαλονίκη όπου 23χρονος υπέστη εγκαύματα και διακομίστηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη, όταν ο 23χρονος, υπάλληλος σε εταιρεία τροφίμων, επιχείρησε να ξεβουλώσει μεταλλικό βραστήρα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του καυτό νερό, το οποίο εμπεριείχε καυστικό υγρό.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με έναν γιατρό και τέσσερις διασώστες. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, η διαχείριση του περιστατικού απαιτούσε άμεσες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις: αρχικά αφαιρέθηκαν τα ρούχα του 23χρονου, προκειμένου να απομακρυνθεί το καυστικό υγρό από το σώμα του μέσω πλύσεων, ενώ, στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν διαδικασίες αναζωογόνησης, περιλαμβάνοντας ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, παροχή οξυγόνου και αναλγησία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Εγκαυμάτων.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνώνται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από αστυνομικούς του ΑΤ Δέλτα.

