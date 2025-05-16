ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 15:19
ΕΛΛΑΔΑ
Άρης Μουγκοπέτρος: Απολύτως επιτυχής η χειρουργική επέμβαση στον δεξιό οφθαλμό του
clock 13:11 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Απολύτως επιτυχής ήταν η χειρουργική επέμβαση στον δεξιό οφθαλμό του, στην οποία υπεβλήθη ο βιρτουόζος του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, στην πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου της Αθήνας “Γεώργιος Γεννηματάς” και, έτσι, ανατάχθηκε τελικά η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η οποία είχε σημειωθεί τις προηγούμενες ημέρες.



Υπενθυμίζεται ότι, εξαιτίας της έκρηξης της κροτίδας, την οποία κράτησε για λίγα λεπτά σε πανηγύρι στην Αχαϊα, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε από την αρχή ποσοστό όρασης από τον δεξιό οφθαλμό του στο 10% και τελούσε υπό παρακολούθηση από τους ειδικούς γιατρούς του “Γεώργιος Γεννηματάς”, για τους οποίους εθεωρείτο αναμενόμενο ο βιρτουόζος του κλαρίνου να υποστεί, σε κάποια στιγμή της θεραπείας και της ιατρικής παρακολούθησής του, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.



Αυτό συνέβη, εισήχθη στο χειρουργείο και όλα πήγαν άριστα για τον δεξιό οφθαλμό του Άρη Μουγκοπέτρου, τον οποίο εξακολουθούν να παρακολουθούν οι γιατροί της πανεπιστημιακής οφθαλμολογικής κλινικής του “Γεώργιος Γεννηματάς”, ως προς τον δεξιό οφθαλμό του, αλλά και οι γιατροί της μικροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Αθήνας “ΚΑΤ”, ως προς την αποκατάσταση των δαχτύλων του δεξιού άνω άκρου του.

Κροτίδα αμφιβληστροειδής
