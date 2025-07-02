Ανακοινώνεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου -Τα πρόσωπα που φέρεται να έχουν «κλειδώσει»

Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να επιλεγεί η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς η θητεία της Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου Ιωάννας Κλάπα και της Εισαγγελέως Γεωργίας Αδειλίνη έληξε στις 30 Ιουνίου λόγω συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργικό συμβούλιο δια περιφοράς, δηλαδή χωρίς να συνεδριάσει, το αργότερο έως την Παρασκευή θα αποφασίσει ποια πρόσωπα θα καταλάβουν τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα.

Τα ονόματα που φέρεται να έχουν «κλειδώσει»

Φαίνεται πως τα ονόματα έχουν «κλειδώσει» με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να εισηγείται στο υπουργικό συμβούλιο για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και για τη θέση του Προέδρου την Αναστασία Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Ο κ.Τζαβέλας έχει διατελέσει μεταξύ άλλων εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, του οργανωμένου εγκλήματος, έχει θητεύσει σε ευρωπαϊκές αρχές, ενώ έχει θητεύσει στη θέση του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Στην πρόσφατη ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων του, που πλέον προβλέπεται να έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ο κ.Τζαβέλας κατετάγη πρώτος και εφόσον τελικά επιλεγεί θα παραμείνει στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έως τις 30/6/2026.

Μονοετή θητεία στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου θα έχει και η Αναστασία Παπαδοπούλου, εφόσον επιλεγεί. Τα τελευταία τρία χρόνια διευθύνει την Εθνική Σχολή Δικαστών έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την εκπαίδευση των νέων δικαστικών υπαλλήλων.

Στην σχετική ψηφοφορία κατετάγη τέταρτη, χωρίς όμως αυτό να δεσμεύει την επιλογή της Κυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

