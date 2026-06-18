Άγιον Όρος: Έκρηξη επισκεπτών το 2026 –Αύξηση 30% και πρωτιά για τους Ρουμάνους προσκυνητές

Το Άγιον Όρος συνεχίζει να προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση επισκεπτών το 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κίνηση προς τη μοναστική πολιτεία του Άθω παρουσιάζει άνοδο 30% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική πνευματική και θρησκευτική ακτινοβολία του προορισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τα μέσα Ιουνίου, περισσότεροι από 163.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς το Άγιον Όρος, ενώ το 2025 οι συνολικές αφίξεις ξεπέρασαν τις 352.000.

Η αυξημένη προσέλευση αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον για το σημαντικότερο κέντρο του ορθόδοξου μοναχισμού παραμένει ισχυρό, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και πολλές ακόμη χώρες.

Οι Ρουμάνοι στην κορυφή των επισκεπτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στη σύνθεση των προσκυνητών που επισκέπτονται το Άγιον Όρος. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σημαντική μείωση των Ρώσων και Ουκρανών επισκεπτών, οι Ρουμάνοι προσκυνητές έχουν αναδειχθεί στη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών της μοναστικής πολιτείας.

Την πρώτη πεντάδα των εθνικοτήτων συμπληρώνουν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Κύπριοι και οι Έλληνες, με το διεθνές ενδιαφέρον για το Άγιον Όρος να παραμένει αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Άγιον Όρος στηρίζει την οικονομία της Ουρανούπολης

Η αυξημένη προσέλευση προσκυνητών ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία της Ουρανούπολης, που αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου προς το Άγιον Όρος. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα με εκκλησιαστικά είδη, αγιορείτικα προϊόντα, μέλια, κρασιά και παραδοσιακά προϊόντα επωφελούνται από τη συνεχή ροή επισκεπτών.

Ωστόσο, επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια. Παρά την αυξημένη κίνηση, οι δαπάνες των επισκεπτών δεν φτάνουν στα επίπεδα της περιόδου πριν από το 2022, όταν οι Ρώσοι προσκυνητές αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της αγοράς.

Ζητούμενο οι καλύτερες υποδομές

Παρά τη συνεχή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, οι τοπικοί φορείς επισημαίνουν την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, με βασικό αίτημα τη δημιουργία ενός σύγχρονου λιμανιού στην Ουρανούπολη.

Όπως τονίζουν επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής, ένας προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας όπως το Άγιον Όρος χρειάζεται καλύτερες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των χιλιάδων προσκυνητών που καταφθάνουν κάθε χρόνο.

Εκτός από τους προσκυνητές που επισκέπτονται τις μονές, μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και για δραστηριότητες που συνδέονται με το Άγιον Όρος, όπως οι θαλάσσιες περιηγήσεις γύρω από τον Άθω, ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός και οι επισκέψεις σε καταστήματα με μοναστηριακά προϊόντα.

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