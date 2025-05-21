Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου για την 84η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 84 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Φέτος, συμπληρώνονται 84 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, μία από τις σημαντικότερες μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια μάχη που έμεινε στην Ιστορία για τη σθεναρή αντίσταση που συνάντησαν οι αριθμητικά ανώτεροι Γερμανοί, καθώς και για τις τεράστιες απώλειες που υπέστησαν οι ναζιστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την Κρήτη.

Στις 20 Μαΐου του 1941, ο ουρανός της Κρήτης γέμισε Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ερμής», της πρώτης και μεγαλύτερης απόβασης από αέρος στην Ιστορία. Οι εισβολείς, όμως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν αποφασισμένο και περήφανο λαό που, με όπλα το θάρρος και τη λεβεντιά του, όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον ναζισμό. Η μαζική αντίσταση του άμαχου τοπικού πληθυσμού ήταν το σημείο που διαφοροποίησε τη Μάχη της Κρήτης, με τη Βέρμαχτ να απαντά με οργανωμένες εκτελέσεις και καταστροφές πολλών χωριών.

Χρειάστηκαν 12 ολόκληρες μέρες, μέχρι την 1η Ιουνίου 1941, για να καμφθεί η αντίσταση των Κρητών και των συμμάχων τους. Ωστόσο, η κατάληψη της Μεγαλονήσου αποδείχθηκε μια «πύρρειος νίκη» για τους Γερμανούς. Οι απώλειες που υπέστησαν ήταν τόσο σημαντικές, που ο Χίτλερ δεν επιχείρησε ποτέ ξανά αεροπορική απόβαση. Η Κρήτη σηματοδότησε το τέλος της Βαλκανικής Εκστρατείας και όχι το εφαλτήριο για νέες επιθέσεις, ενώ συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην καθυστέρηση της «Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα» στη Ρωσία, δίνοντας τη δυνατότητα για να οργανωθεί η άμυνα του Κόκκινου Στρατού.

Κάθε γωνιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας φέρει ανεξίτηλα τα σημάδια αυτού του αγώνα, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα της αντίστασης και της αυτοθυσίας. Είμαστε συγκινημένοι και περήφανοι για τη σθεναρή αντίσταση των προγόνων μας απέναντι στον κατακτητή.

H Μάχη της Κρήτης αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση του διαχρονικού χρέους μας για την υπεράσπιση των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και των Δημοκρατικών Αξιών. Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη και οφείλουμε όλοι να εργαζόμαστε για να αποκλείσουμε κάθε επιστροφή στο ζοφερό παρελθόν. Ύψιστο χρέος όλων μας, είναι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού και σκοταδισμού που απειλούν τον πολιτισμό και τις πανανθρώπινες αξίες μας. Να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μας μνήμη, ώστε τα παιδιά μας να σταθούν αντάξιοι συνεχιστές όλων εκείνων που θυσιάστηκαν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τιμή».

Διήμερο εκδηλώσεων Τοπικής Ιστορίας - Στις 22 και 23 Μαΐου στο Καστέλλι

Yπενθυμίζεται ότι στο Καστέλλι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, θα πραγματοποιηθεί διήμερο εκδηλώσεων Τοπικής Ιστορίας, την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Μαΐου.

Ειδικότερα, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, στο πλαίσιο του εορτασμού της 84ης επετείου της Μάχης της Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στη Μάχη της Κρήτης, με τίτλο: «Τα παιδιά της Ειρήνης και του πολέμου» στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου, από τους μαθητές της ΣΤ' Tάξης και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 23 Μαΐου 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, θα γίνει η δεύτερη συνάντηση των Δημοτικών Σχολείων Καστελλίου και Ανώπολης Σφακίων, που αδελφοποιήθηκαν τον Μάιο του 2024, με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Από τον Δασκαλογιάννη ως τον Αντώνη Τρυφίτσο».

