Συνεχίζονται οι επαφές του Δημάρχου Ηρακλείου με εκπροσώπους συλλόγων και φορέων της πόλης

Συνεχίζοντας τις επαφές με εκπροσώπους συλλόγων και φορέων του Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός υποδέχθηκε στη Λότζια τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης και του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου.

Στην ατζέντα της συνάντησης του Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Πρόεδρο του Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης Μάνο Φωτάκη, τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Αντωνάκη, τη Γραμματέα Φιλία Νεονάκη και τα μέλη Κώστα Γωνιανάκη και Ειρηναίο Κανδηλογιαννάκη, βρέθηκε η έντονη ανησυχία των εργαζομένων για την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών των ΔΟΥ της χώρας που προωθείται από την ΑΑΔΕ. Μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Αθήνα και βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Όπως επεσήμαναν, η αναδιάταξη του προσωπικού το οποίο θα μετακινηθεί στα νέα Κέντρα που θα δημιουργηθούν και η παράλληλη αποδυνάμωση των τοπικών Οικονομικών Υπηρεσιών της χώρας και ειδικότερα της Κρήτης, θα επιφέρουν σημαντικές δυσλειτουργίες και δεν θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο όπως ενημέρωσαν, σχεδιάζεται και η ανάληψη κινητοποιήσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου από την πλευρά του εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις και την αποδυνάμωση των Οικονομικών Υπηρεσιών, τονίζοντας ότι αυτές οι αλλαγές δεν οδηγούν στην σωστή κατεύθυνση, καθώς επίσης και την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής στο αίτημα ενδυνάμωσης των ΔΟΥ της Κρήτης, σκοπός ο οποίος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Κατά τη συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, και Δημοτική Σύμβουλο, Μαρία Αντωνακάκη και τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Ν. Ζερβάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συνδέσμου. Μεταξύ άλλων, ο οδοφωτισμός, η καθαριότητα, η υιοθέτηση μιας ενιαίας αισθητικής στα καταστήματα της πόλης καθώς και το ζήτημα της στάθμευσης και της κίνησης των μηχανών στους πεζόδρομους.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επανέλαβε τη θέση της Δημοτικής Αρχής για ένα ολιστικό και εκ βάθρων σχεδιασμό για την αναβάθμιση των τομέων της καθαριότητας και του οδοφωτισμού, μίλησε για την ανάληψη δράσης ώστε να επισπευστεί από τον ΑΣΕΠ η διαδικασία της στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας με το νέο προσωπικό και αναφέρθηκε στην πρόσφατη έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης η οποία με την εφαρμογή της αναμένεται να προσφέρει λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου.

