Μαρία Καναβάκη: Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού "Ηράκλειο Για Σένα"

Κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (31/8) ο συνδυασμός "Ηράκλειο για σένα" με επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχο Ηρακλείου την Μαρία Καναβάκη.
Σε δηλώσεις της τόνισε:
"Καταθέσαμε τον συνδυασμό "Ηράκλειο Για Σένα", με βαθιά πίστη ότι η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική μας πρόταση θα "αγκαλιαστεί" από τους συμπολίτες μας.
Ο συνδυασμός "Ηράκλειο Για Σένα" απαρτίζεται από υποψήφιους Δημοτικούς και Διαμερισματικούς Συμβούλους από όλες τις ηλικιακές, επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Το ποσοστό των γυναικών αγγίζει το 48%.
Είμαι περήφανη για τους υποψηφίους μας! Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους. Ενώσαμε την αυτοδιοικητική εμπειρία με την ανανέωση, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Άνθρωποι καταξιωμένοι στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο, πρόθυμοι να δουλέψουν για το κοινό καλό, απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού μας.
Κάνουμε πράξη το όνειρό μας για ένα Ηράκλειο που θα σέβεται τους πολίτες του.
Σήμερα "γεννιέται" ένας συνδυασμός που ήρθε για να μείνει!
Με ψηλά το κεφάλι, κοιτώ στα μάτια τις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες και τους διαβεβαιώνω: Θα δουλέψουμε για το Ηράκλειο. Και θα τα καταφέρουμε!
Σε όλη αυτή την πορεία δεν εξαρτόμαστε. Δε βολευόμαστε!
Ζητάμε τη δική σας στήριξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά το Ηράκλειο που αγαπάμε.
Την πόλη όπου θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας. Τις δημοτικές κοινότητες όπου θέλουμε να επιστρέψουν οι νέοι μας και να δημιουργήσουν.
Θέλουμε να φτιάξουμε το "Ηράκλειο Για Σένα", για τον καθέναν, για όλους εσάς, για όλους εμάς!
Η γενιά μας εκφράστηκε! Ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη νίκη!
Μαρία Γ. Καναβάκη
Υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου
Ακολουθούν τα ονόματα του συνδυασμού:
Για το Ηράκλειο, υποψήφιοι είναι:
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΙΛΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΑΡΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΡΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΜΨΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΣΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΝΑ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΤΟΥΛΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΑΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΖΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΡΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΝΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΛΕΥΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΙΝΑΝΗ ΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΗΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΚΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΓΕΝΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΡΚΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΙΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 3ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΜΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΛΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΧΑΗΛ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΕΤΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΦΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΚΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΟΓΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΡΓΑΚΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΜΠΛΕΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΡΑΚΟΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΑΥΡΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ
ΧΑΡΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ
ΠΙΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ
ΦΛΟΥΡΗ ΔΑΝΑΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
ΝΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΒΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
ΔΟΡΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
ΚΡΑΣΑΓΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
ΑΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
ΣΑΒΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
ΤΣΙΧΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΤΩΝ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΩΝ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΟΥΤΩΝ
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΕΣ
ΝΤΑΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΑΦΝΕΣ
ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΦΝΕΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
ΛΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
ΦΟΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΤΑΜΑΖΙ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΝΤΑΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
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