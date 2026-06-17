Ηράκλειο: Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο

Με την ετοιμότητα στο επίκεντρο για τη νέα αντιπυρική περίοδο, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Ηρακλείου με το συντονισμό του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ηρακλείου Γιώργου Καραντινού την Τετάρτη 17/6 στη Λότζια.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πυρκαγιών, οι εκπρόσωποι των φορέων συζήτησαν για τα μέτρα πρόληψης και παρουσίασαν το σχεδιασμό δράσης που θα ακολουθήσουν αν αυτό απαιτηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη άμεσης και στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.



Στην συνεδρίαση κλήθηκαν τα στελέχη του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, του Α’ και Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, του Α’ Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, του Λιμενικού Σώματος Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, και της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου. Επίσης εκπρόσωποι της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, της ΔΕΥΑΗ, των Διευθύνσεων Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, του ΕΚΑΒ, της ΣΕΑΠ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της ΕΤΒΑ, του Βιομηχανικού Πάρκου Φοινικιάς, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου καθώς και εκπρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας Ε.Ο.Δ. Ηρακλείου ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, Εθελοντές Σαμαρείτες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κρήτης και Φίλιος Ζευς.

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