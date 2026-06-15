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Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου
ασφαλτόστρωση στην οδό Πινδάρου
clock 18:53 | 15/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου στον Μασταμπά, στην 4η Δημοτική Κοινότητα.

Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, συνεχίζεται στη 2η Δημοτική Κοινότητα στις Πατέλες, στις οδούς Μουσών, Σόλωνος, Ελλησπόντου, Δυρραχίου και Λαγκαδά, με εργασίες φρεζαρίσματος και σφαλτόστρωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

ασφαλτόστρωση στις Πατέλλες

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.

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