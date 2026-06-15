Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Από 17 Ιουνίου έως 9 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια της θερινής περιόδου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι ξεκινούν από Τετάρτη 17 Ιουνίου τα δρομολόγια της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε., τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.



Τα δρομολόγια που θα διεξάγονται είναι τριών κατηγοριών:



1. Προς και από Τσούτσουρα κάθε Δευτέρα, Παρασκευή και Κυριακή, με αφετηρία Αρκαλοχώρι, Καστέλλι και Θραψανό.



2. Προς και από Καστέλλι, κάθε Τετάρτη, ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς στο Καστέλλι.



3. Προς και από Αρκαλοχώρι, κάθε Σάββατο, ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς στο Αρκαλοχώρι.



Συγκεκριμένα:



Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης κατά τη θερινή περίοδο, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί τόσο στη διευκόλυνση της πρόσβασης των δημοτών στον παραθαλάσσιο οικισμό του Τσούτσουρα, όσο και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων όμορων χωριών, προς Αρκαλοχώρι και Καστέλλι, κατά τις ημέρες διεξαγωγής των λαϊκών αγορών .



Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται από τις 17 Ιουνίου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου είναι τα ακόλουθα:



1. Δευτέρα - Ώρα έναρξης 08:30 π.μ.



Αφετηρία Αρκαλοχώρι - Λευκοχώρι - Κάτω Πουλιές - Μοναστηράκι - Ίνι - Μαχαιρά - Βακιώτες - Λαγούτα - Σκινιάς - Δεμάτι - Φαβριανά - Κάτω Καστελλιανά - Τσούτσουρας.



Επιστροφή: 18:00.



2. Δευτέρα και Παρασκευή - Ώρα έναρξης 09:30 π.μ.



Αφετηρία Τσούτσουρας - Κάτω Καστελλιανά - Άνω Καστελλιανά - Γαρίπα - Κάτω Πουλιές - Άνω Πουλιές - Μουσούτα - Αρκαλοχώρι.



Επιστροφή: 14:30.



3. Τετάρτη - Ώρα έναρξης 07:00 π.μ.



Αφετηρία Καστέλλι - Σμάρι - Κασταμονίτσα - Αμαριανό - Μαθιά - Γεράκι - Αρμάχα - Αγία Παρασκευή - Καστέλλι.



Επιστροφή: 12:15.



4. Τετάρτη - Ώρα έναρξης 08:00 π.μ.



Από Καστέλλι - Λύττος - Ασκοί - Λύττος - Καστέλλι - Αρχάγγελος - Ευαγγελισμός- Θραψανό - Βόνη - Ζωφόροι - Απόστολοι - Καστέλλι.



Επιστροφή: 13:15.



5. Παρασκευή - Ώρα έναρξης 07:45π.μ. από Αρκαλοχώρι / 08:00 π.μ. από Καστέλλι



Αρκαλοχώρι - Καστέλλι - Αυλή - Κασσάνοι - Καραβάδω - Σκινιάς - Δεμάτι - Φαβριανά - Κάτω Καστελλιανά - Τσούτσουρας.



Επιστροφή: 18:00.



6. Σάββατο - Ώρα έναρξης 07:15 π.μ.



Αρκαλοχώρι - Θραψανό - Απόστολοι - Ζωφόροι- Βόνη - Γαλατάς - Αρχοντικό - Αρκαλοχώρι.



Επιστροφή: 13:00.



7. Κυριακή - Ώρα έναρξης 08:00 π.μ.από Θραψανό / 08:30 π.μ. από Αρκαλοχώρι



Θραψανό - Βόνη - Γαλατάς - Αρχοντικό - Αρκαλοχώρι - Πάρτιρα - Μπαδιάς - Δραπέτι - Γαρίπα - Άνω Καστελλιανά - Κάτω Καστελλιανά - τέρμα Τσούτσουρας.



Επιστροφή 18:00



«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, γι’ αυτό και ενεργοποιούμε για μία ακόμη χρονιά τα θερινά δρομολόγια σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου Α.Ε.. Με στόχο να διευκολύνουμε την καθημερινότητα τους και να ενισχύσουμε τη σύνδεση των οικισμών, τους δίνουμε και φέτος τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον παραθαλάσσιο οικισμό του Τσούτσουρα για να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές του ενώ θα εξυπηρετούνται καλύτερα, κατά τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε Καστέλλι και Αρκαλοχώρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 2810-246530 (ΚΤΕΛ).

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