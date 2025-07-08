Δήμοι: Κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους

Σε Συμπληγάδες βρίσκονται τα οικονομικά των Δήμων καθώς με ευθύνη της κυβέρνησης εξακολουθεί να μην υπάρχει κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που να ενισχύει την αυτοδιοίκηση που δέχεται αφόρητες πιέσεις για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που έχει φορτωθεί.

Παρά το γεγονός ότι σύσσωμη η αυτοδιοίκηση ζητά από την Κυβέρνηση να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπως ήταν παλαιότερα το «ΕΠΤΑ» ο «Θησέας» ο «Φιλόδημος» και ο «Τρίτσης» το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια και έντονο προβληματισμό στους Δήμους.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης δυστυχώς οι μικρότεροι Δήμοι της ενδοχώρας είναι αυτοί που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται ο πληθυσμός τους.

Ειδικότερα για το Δήμο Βιάννου ο κ. Μπαριτάκης τονίζει ότι η μεγαλύτερη πίεση που ασκείται είναι στο παραλιακό μέτωπο που δέχεται και το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών.

Ειδικότερα όπως τονίζει ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή στη Βιάννο ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά 60% και μέσα στον Αύγουστο η αύξηση αναμένεται να αγγίξει το 100%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα είναι πολλαπλάσιες οι ανάγκες σε νερό και σε επίπεδο αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ την ίδια ώρα απαιτείται και ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί, το οποίο είναι αδιανόητο να εξασφαλίσει ο Δήμος χωρίς να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής.

Είναι ζωτικής σημασίας ανάγκη να υπάρξει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για να μπορούν οι Δήμοι να καλύψουν τις ανάγκες που έχει ο κάθε τόπος.

Ο ίδιος εξηγεί ότι ειδικά στους Δήμους της ενδοχώρας που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια, οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων και της οδοποιίας όπως αντίστοιχα και για τη συντήρηση των δικτύων της ύδρευσης και της άρδευσης και βέβαια κρίσιμη παράμετρος είναι και η πολιτική προστασία της κάθε περιοχής θα πρέπει να διασφαλίζεται.

