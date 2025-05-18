Τελικός κυπέλλου-Γκαγκάτσης: "Δεν μιλήσαμε για γιορτή, την κάναμε"

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση επ' ευκαιρία της άρτιας διεξαγωγής του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαγκάτση:







"Οι δεσμεύσεις μας για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025 έγιναν πράξη στο ακέραιο. Διοργανώσαμε έναν αγώνα στο γήπεδο και την ημέρα που ανακοινώσαμε πριν από δέκα μήνες, με φιλάθλους στις εξέδρες και με άριστη συνεργασία από τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό, τις διοικήσεις των οποίων οφείλω να ευχαριστήσω και πάλι.







Η προετοιμασία μας σε όλα τα επίπεδα άρχισε από τον περασμένο Ιούλιο και με την ίδια προσοχή και σοβαρότητα πορευόμαστε από φέτος για την επόμενη διοργάνωση με την πρότασή μας για νέο format.

Η διοίκησή μας δεν αρκέστηκε απλώς να πει από συνήθεια ότι ο τελικός είναι γιορτή. Τον έκανε γιορτή. Ευχαριστώ τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την Επιτροπή Διοργανώσεων και Κυπέλλου και ιδιαιτέρως τον αναπληρωτή πρόεδρο Νίκο Τζώρτζογλου για την καθοριστική συμβολή του στη σύνδεση του ποδοσφαίρου με τον πολιτισμό.

Πάνω απ’ όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο και απέδειξαν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργεί με σύνεση, ειλικρίνεια και διαφάνεια και εν τελεί να χαίρεται βραδιές όπως η χτεσινή. Κατά κανόνα και όχι κατ’ εξαίρεση".