Τελικοί ΝΒΑ: Οι Νικς με τρομερή ανατροπή έκαναν το 3-1 και αγκάλιασαν τον τίτλο

Οι Νιου Γιορκ Νικς αν και βρέθηκαν να χλάνουν με 29 πόντους διαφορά, λύγισαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς (107-106) με την ανατροπή του αιώνα, έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγκαλιάζοντας το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Ο πέμπτος τελικός της σειράς είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου στις 3:30.

Κομβικής σημασίας στο εν λόγω ματς ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Μπράνσον έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τους Νικς (105-104) και στη συνέχεια ο Ανουνόμπι τελείωσε τη δουλειά, «υπογράφοντας» το τελικό σκορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος σκόρερ για τους Νικς ήταν ο Μπράνσον με 36 πόντους, πέντε ριμπάουντ και επτά ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ανουνόμπι, που σκόραρε 33 πόντους.

Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι ο Γουεμπανιάμα πέτυχε double double με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ωστόσο η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρει το Σαν Αντόνιο τη νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-41, 49-76, 75-90, 107-106

Νικς: Χαρτ 4 (15 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ανουνόμπι 17 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάουνς 18 (12 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπρίτζες 9 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπράνσον 30 (2/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σάμετ 13 (3/6 τρίποντα), ΜακΜπράιντ 6, Ρόμπινσον 2, Αλβαράδο 7, Κράρκσoν

Σπερς: Βάσελ 9 (9 ριμπάουντ,3 ασίστ), Σαμπέιν 16 (5/10 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Γουεμπανιαμά 26 (12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καστλ 17 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Φοξ 7 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Χάρπερ 16 (8 ριμπάουντ), Τζόνσον 3 , Κορνέτ , Μπράιαντ 1

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