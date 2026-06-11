Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα απόψε με το ματς Μεξικό - Νότια Αφρική

Το Μουντιάλ 2026 που αρχίζει σήμερα 911/6) είναι το πρώτο με 48 ομάδες, το πρώτο σε 3 χώρες, το μεγαλύτερο σε διάρκεια και αριθμό αγώνων και το πιο «παγκόσμιο» που έχει γίνει ποτέ. Η αυλαία της κορυφαίας διοργάνωσης ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Μεξικό - Νότια Αφρική στις 22:00.

Η εν λόγω αναμέτρηση αποτελεί το «remake» της πρεμιέρας του Μουντιάλ του 2010. Τότε και πάλι δύο χώρες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες, όμως εκείνη τη φορά στην έδρα των Αφρικανών, οι οποίοι ήταν και οι διοργανωτές. Το ματς τότε έμεινε στο ισόπαλο 1-1.

Αυτό θα είναι το πρώτο από τα 104 ματς που θα διεξαχθούν συνολικά στο τουρνουά.

Το δεύτερο χρονικά παιχνίδι μας βάζει σε ρυθμούς… ξενυχτιού, καθώς οι έτερες ομάδες του ομίλου, η Νότια Κορέα και η Τσεχία θα τεθούν αντιμέτωπες στις 05:00 στο Στάδιο «Akron» στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Είναι το πρώτο από τα παιχνίδια που θα γίνουν μεταμεσονύχτιες ώρες προς ξημέρωμα και η πρώτη δοκιμασία για τους… σκληρούς ποδοσφαιρόφιλους των Μουντιάλ.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου, με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1)

22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)

22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1)

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

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Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

Οι ιδιαιτερότητες του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ 2026 έχει αρκετές ιστορικές ιδιαιτερότητες που το κάνουν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα:

1. Το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών

Για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες χώρες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην τελική φάση.

2. Ρεκόρ αγώνων

Ο συνολικός αριθμός των αγώνων αυξάνεται από 64 σε 104 αγώνες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

3. Πρώτη φορά με τρεις διοργανώτριες χώρες

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από:

Ηνωμένες Πολιτείες

Καναδάς

Μεξικό

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα Μουντιάλ διοργανώνεται από τρεις χώρες ταυτόχρονα.

4. Νέο σύστημα διεξαγωγής

Οι 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Προκρίνονται:

οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου (24 ομάδες)

οι 8 καλύτεροι τρίτοι

Έτσι σχηματίζεται για πρώτη φορά φάση των 32 ομάδων (Round of 32) πριν από τους «16».

5. Οι φιναλίστ θα παίξουν περισσότερους αγώνες

Η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα χρειαστεί να δώσει 8 αγώνες αντί για 7 όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

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6. Περισσότερες πόλεις και τεράστιες αποστάσεις

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Οι μετακινήσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες από προηγούμενα Μουντιάλ, καθώς οι αποστάσεις μεταξύ πόλεων όπως το Βανκούβερ, το Μεξικό Σίτι και η Νέα Υόρκη είναι χιλιάδες χιλιόμετρα.

7. Ιστορικό για το Μεξικό

Το Μεξικό γίνεται η πρώτη χώρα που φιλοξενεί αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις (1970, 1986 και 2026).

8. Αναμένεται να είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ

Η FIFA εκτιμά ότι θα είναι η πιο κερδοφόρα διοργάνωση στην ιστορία, λόγω περισσότερων αγώνων, μεγαλύτερου κοινού και αυξημένων τηλεοπτικών και χορηγικών εσόδων.

9.

Φάση Εύρος τιμών (Δολάρια) Όμιλοι (αγώνες χωρίς ΗΠΑ/Καναδά/Μεξικό) $60 – $620 Όμιλοι (αγώνες διοργανωτριών χωρών) $75 – $2.735 Φάση των 32 $105 – $750 Φάση των 16 $170 – $980 Προημιτελικά $275 – $1.775 Ημιτελικά $420 – $3.295 Τελικός $2.030 – $7.875

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