Super League: Ξανά ισόπαλοι Μαρινάκης-Αλαφούζος στις εκλογές για την προεδρία - Επαναλαμβάνονται την Τετάρτη (15/7)

Ούτε η δεύτερη ψηφοφορία στην Super League έβγαλε πρόεδρο, καθώς οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος αναδείχθηκαν ισόπαλοι.
Άκαρπη λοιπόν αποδείχθηκε και η επαναληπτική εκλογική διαδικασία της Super League, καθώς δεν αναδείχθηκε νικητής στην ψηφοφορία που έτρεξαν οι ομάδες του συνεταιρισμού και η ΕΠΟ που έριξε “λευκό”, όπως αναμενόταν. Οι δύο υποψήφιοι πήραν από 7 ψήφους.
Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν:
Άρης
ΟΦΗ
Καλαμάτα
Ατρόμητος
Αστέρας AKTOR
Βόλος
Ολυμπιακός
Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν:
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Ηρακλής
Λεβαδειακός
Κηφισιά
Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός
Εκλογές πάλι αύριο!
Κατόπιν της νέας παλινωδίας στη Λίγκα με το 7-7 να παραμένει μπετόν, το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης που έκανε μια ενωτική πρόταση ζητώντας συναίνεση από τις δύο πλευρές: Να συμφωνήσουν οι δύο πρόεδροι ώστε να «κυβερνήσουν» τη Λίγκα από 1 χρόνο ο καθένας την επόμενη διετία.
Να σημειωθεί πως η ΕΠΟ έχει προτείνει η προεδρία της Stoiximan Super League να μοιραστεί στους Μαρινάκη και Αλαφούζο για έναν χρόνο στον καθένα. Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (16/07) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27.
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