Στον Παναθηναϊκό από τον ΟΦΗ ο 16χρονος Ζαχαρίας Πετούσης

Σπουδαία κίνηση από τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Ακαδημίας και με προοπτική για την ανδρική ομάδα.

Με εισήγηση του Θόδωρου Ελευθεριάδη, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απέκτησε με μεταγραφή από τον ΟΦΗ τον 16χρονο Ζαχαρία Πετούση ο οποίος είναι και αρχηγός στην Εθνική Παίδων.

Ο παίκτης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Αυτό είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Ζαχαρία Πετούση. Ο Πετούσης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ερχόμενος με μεταγραφή από τις ακαδημίες του ΟΦΗ.

Ο ταλαντούχος 16χρονος χαφ γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 7 Μαΐου του 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στην ομάδα του Λίντο της Κρήτης. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αγωνίστηκε στην ακαδημία του ΟΦΗ, όπου και ξεχώρισε με τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Παίδων, στην οποία έχει διατελέσει και αρχηγός της.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Ζαχαρίας Πετούσης ανέφερε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που πλέον θα ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Το πρώτο επαγγελματικό μου συμβόλαιο αποτελεί μια επιβράβευση για μένα και μου δίνει το κίνητρο να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την ευκαιρία που μου δίνει».

