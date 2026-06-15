Στίβος: Εσπασε τα κοντέρ η σκυτάλη του ΟΦΗ με την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!

Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών (2.39.31), στην κατηγορία Κ16, σημείωσε η μικτή σκυταλοδρομία 4Χ300 του ΟΦΗ, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (Νότιος όμιλος), που έγινε στη Χαλκίδα.

Οι σπρίντερ του ΟΦΗ, που έκαναν την επίδοση αυτή, είναι οι ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2011), ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2011), ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (2011), ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (2011).

Ο ΟΦΗ είχε μια ακόμη μεγάλη επίδοση, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα απο τον Σταύρο Φωτεινάκη, στα 80μ, ο οποίος έγινε ο πρώτος αθλητής που κατέβηκε τα 9 δευτερόλεπτα, με χρόνο 8.99, αλλά έγινε με ευνοϊκό άνεμο (2.14).

Συνολικά, ο ΟΦΗ στην Χαλκίδα, μέτρησε 4 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο και προκρίσεις στα τελικά.

Συγκεκριμένα, χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι:

-ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2012), στα 150μ , 18.88.

-ΣΩΠΑΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (2011), στο ακόντιο, με βολή στα 35.85.

-ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (2011), στα 80μ με χρόνο 8.99.

-ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ300m. ΜΙΚΤΗ (ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011, ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011, ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2011, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011).

Αργυρό μετάλλιο, κατέκτησε η ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (2011), στα 300μ κοριτσιών με χρόνο 40.84.

Και χάλκινο μετάλλιο, η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ (2012), στο ακόντιο με βολή στα 34.21.