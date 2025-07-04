Σήμερα επικυρώνεται η συμφωνία του ΟΦΗ με το Δήμο Ηρακλείου για το Παγκρήτιο Στάδιο

Σήμερα Παρασκευή (04/07), στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου και εκεί θα παρθεί η οριστική απόφαση για την μετακόμιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης (2/7), το κλίμα ήταν πολύ θετικό για τον ΟΦΗ και σήμερα αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά η συμφωνία με το Δήμο Ηρακλείου, που τους παραχώρησε το γήπεδο για τα επόμενα 10 χρόνια, ήτοι μέχρι το 2035..

Έτσι ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Γεντί Κουλέ μετά από 16 χρόνια και να χρησιμοποιήσει το Παγκρήτιο ως νέα έδρα.

Το Δ.Σ. της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου που θα αποφασίσει για τη μετακόμιση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, αποτελείται από τους:

Τσαπάκης Ιωάννης – Πρόεδρος ΔΣ

Χουρδάκη Αργυρή – Αντιπρόεδρος ΔΣ με αναπληρώτρια την Πασπαλάκη Θεονύμφη

Βλατάκης Αναστάσιος – Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Πασαδάκη Ιωάννη

Δροσίτης Ιωάννης – Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αντωνακάκη Παναγιώτη

Εφραίμογλου Βασίλειος

Δραμιτινού Αλεξία – Τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παρασκάκη Γιούλη

Γιαουρτάς Δημήτριος -Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αλεξάκη Γεώργιο

Βαρδαβάς Κωνσταντίνος – Τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Ταμπακάκη Ελένη (Ελίνα)

Αντωνακάκη Χρυσούλα – Τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κελέση Κωνσταντίνο

Τα βασικά σημεία της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη. Ο ΟΦΗ αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση των έργων:

Αποξήλωσης χλοοτάπητα κεντρικού γηπέδου.

Κατασκευής νέου στραγγιστικού και αρδευτικού συστήματος και συστήματος ελέγχου, με παράδοση των παλαιών στην ΑΑΗ.

Τοποθέτησης νέου χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών elite στο κεντρικό γήπεδο.

Εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης χώρου.

Συντήρησης και διασύνδεσης τουρνικέ με σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Επισκευών χώρων κοινού.

Επισκευών ή αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Βελτίωσης φωτισμού.

Ευπρεπισμού Σταδίου.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει τις δαπάνες καθαριότητας και συντήρησης των κερκίδων, των αποδυτηρίων, των γραφείων και των λοιπών εσωτερικών χώρων, τη συντήρηση του χλοοτάπητα του κεντρικού γηπέδου και την φύλαξη του αγωνιστικού χώρου. Για κάθε παρέμβαση που επηρεάζει τη δομή, τη στατικότητα, την αισθητική, τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης, απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την ΑΑΗ. Τονίζεται ότι όλες οι βελτιώσεις που θα γίνουν στο στάδιο από τον ΟΦΗ, παραμένουν προς όφελος του Σταδίου και των χρηστών του. Ο ΟΦΗ διατηρεί το δικαίωμα κατασκευής με δαπάνες του, των χώρων φιλοξενίας (suites), έπειτα από συνεννόηση με την ΑΑΗ.

Ο ΟΦΗ μισθώνει χώρο για γραφείο διοίκησης – διεξαγωγής αθλητικών αναμετρήσεων, αποδυτήρια γηπεδούχου, αποθήκευσης υλικού αγώνων, γραφείο λειτουργιών VAR/GLT/τηλεοπτικού παρόχου, ιατρείο ομάδας και ιατρείο φιλάθλων. Οι λοιποί χώροι θα παραδίδονται στον ΟΦΗ 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα και θα επιστρέφονται στην ΑΑΗ στις 14:00 της επόμενης ημέρας, ή αν μεσολαβούν αργίες, εντός 48 ωρών.

Οικονομικά στοιχεία

Για τα 4 πρώτα χρόνια, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει όλα τα έξοδα των έργων βελτίωσης αντί μισθώματος.

Για τον 5ο και 6ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.000 ευρώ ανά αγώνα πρωταθλήματος.

Για τον 7ο, τον 8ο και τον 9ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 2.500 ευρώ ανά αγώνα.

Για τον 10ο χρόνο, θα καταβάλλει ως μίσθωμα 3.000 ευρώ ανά αγώνα.

Για τους αγώνες κυπέλου, τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο 50%, εκτός την περίπτωση ημιτελικού κυπέλλου, όπου παραμένει στο 100%.

Επίσης, ο ΟΦΗ μισθώνει 19 κυλικεία στο Β’ επίπεδο και 1 κυλικείο στο Α’ επίπεδο, για αποκλειστική χρήση μόνο για τις ημέρες των αγώνων της ομάδας. Ρητά εξαιρούνται τα δυο κυλικεία εξωτερικά του Σταδίου, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική χρήση της ΑΑΗ. Για κάθε κυλικείο, ο ΟΦΗ θα καταβάλλει μίσθωμα 200 ευρώ / αγώνα / θύρα, με επιβάρυνση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από το 5ο έτος.

Ο ΟΦΗ θα καταβάλλει 12.0000 ευρώ ανά έτος για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροφωτισμού των αγώνων και των αμοιβών των εργαζομένων υποστήριξης της λειτουργίας της εγκατάστασης, προ και κατά τη διάρκεια των αγώνων (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, συντηρητής, IT, κ.α.).

Τέλος, όπως ρητά συμφωνήθηκε, ο ΟΦΗ αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τους θεατές εντός του Σταδίου ή/και στον περιβάλλοντα χώρο”.

