Ρονάλντο: Υπογράφει νέο συμβόλαιο για να παίζει μέχρι τα 42 του!

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται πλέον η παραμονή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ και στη Saudi League Pro για τουλάχιστον έναν χρόνο ακόμα.

Αν και τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξαν πολύ έντονες φήμες πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκεφτόταν να αποχωρήσει απ’ τη σαουδαραβική ομάδα, ο CR7 έχει αποφασίσει να παραμείνει στην Αλ Νασρ.

Κι όπως αναφέρουν πολλά πορτογαλικά και ιταλικά ΜΜΕ μέσα στις επόμενες μέρες ο 40χρονος άσος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την αραβική ομάδα για ένα έτος, με οψιόν επέκτασης για άλλη μία σεζόν δηλαδή μέχρι το 2027!

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Οι 12 ομάδες που έχουν προκριθεί στους «16»

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Μπενφίκα του Παυλίδη νίκησε την Μπάγερν (1-0) και κατέκτησε την πρωτιά στον όμιλο