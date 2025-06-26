Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Οι 12 ομάδες που έχουν προκριθεί στους «16»

Η φάση των ομίλων στο νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πλησιάζει στο φινάλε της και το παζλ της φάσης των «16» συμπληρώνεται.

Ήδη δώδεκα ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ, ενώ απομένουν έξι εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει στους «16» τον δεύτερο του 5ου ομίλου, ενώ η Φλουμινένσε θα κοντραριστεί με τον πρώτο του ίδιου γκρουπ, όπου συμμετέχουν οι Ρίβερ Πλέιτ, Ίντερ, Μοντερέι και Ουράβα Ρεντς.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής στους «16»:

Παλμέιρας (Βραζιλία)

Μποταφόγκο (Βραζιλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Τσέλσι (Αγγλία)

Παρί Σεν Ζερμέν

Ίντερ Μαϊάμι (ΗΠΑ)

Φλαμένγκο (Βραζιλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Φλουμινένσε (Βραζιλία)

Τα επιβεβαιωμένα ζευγάρια της φάσης των «16»:

28/6, 19:00 – Παλμέιρας vs Μποταφόγκο

28/6, 23:00 – Μπενφίκα vs Τσέλσι

29/6, 19:00 – Παρί Σεν Ζερμέν vs Ίντερ Μαϊάμι

29/6, 23:00 – Φλαμένγκο vs Μπάγερν