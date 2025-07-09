Πρωταθλητής Ελλάδος, ο πυγμάχος του ΟΦΗ Αλέξανδρος Κεφαλογιάννης

Το τμήμα πυγμαχίας του ΟΦΗ, στο λίγο διάστημα απο την επανεκκίνηση του, καταφέρνει να παρουσιάσει σημαντικές επιτυχίες και να βγάζει πρωταθλητές Ελλάδος.

Μετά τη Μαρία Βεργετάκη που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος (18 ετών-57kg), ήρθε φέτος η σειρά του Αλέξανδρου Κεφαλογιάννη (16 ετών-80Kg) να κερδίσει και αυτός τον Πανελλήνιο τίτλο, στο πρωτάθλημα Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων, που διεξήχθη στα Γρεβενά.

Μάλιστα ο πρωταθλητής του ΟΦΗ, πήρε τον τίτλο με τρείς νίκες στη διοργάνωση.

Στην ίδια διοργάνωση, ο Βασίλης Αποστολάκης με δυο νίκες πήρε την 3η θέση στην κατηγορία Νέων (60kg), ενώ την τρίτη θέση στην Ελλάδα πήρε και στην κατηγορία Παμπαίδων ο Θόδωρος Καπνάς.

"Οι επιτυχίες αυτές δείχνουν ότι το τμήμα πυγμαχίας του ΟΦΗ είναι σε καλό δρόμο" ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος πυγμαχίας του ΟΦΗ Μιχάλης Μανιουδάκης.

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ με ανακοίνωση του, συγχαίρει τους πυγμάχους του ΟΦΗ, για τις επιτυχίες τους.