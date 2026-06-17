Πορτογαλία - Λ.Δ. Κονγκό 1-1: Απογοήτευση και θαυμασμός(vid)

Νέα έκπληξη στο Μουντιάλ, καθώς η Πορτογαλία παρότι προηγήθηκε νωρίς δεν μπόρεσε να νικήσει το έξοχο Κονγκό (1-1) με την αφρικανική ομάδα να παίρνει τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση, επιστρέφοντας σε αυτή μετά από 52 χρόνια. Και θα μπορούσε να είχε και καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς είχε φάσεις για ανατροπή μετά την ισοφάριση από τον Γουισά.

Από το ξεκίνημα η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ πήρε τα ηνία και δικαιώθηκε μόλις στο 6' με έξοχη γυριστή κεφαλιά του Ζοάο Νέβες από σέντρα του Πέδρο Νέτο. Αλλά δεν είχε συνέχεια στο πρώτο μέρος. Στο 11' το Κονγκό απείλησε με σουτ του Γουισά που πέρασε λίγο άουτ, με τους Αφρικανούς να ψάχνουν την ισοφάριση με αρκετή ενέργεια και επικίνδυνη προσπάθεια και από τον Μπακαμπού που κόντραρε στον Αραούζο. Στο 18' είχε διπλή ευκαιρία η Πορτογαλία με Μέντες και Φερνάντες, με το ρυθμό να πέφτει σταδιακά μέχρι το ημίωρο. Στο 33' ο Ντιόγκο Κόστα μπλόκαρε το σουτ του Καγέμπε, με την ομάδα του Κονγκό που είχε βασικούς τον Μουτουσαμί του Ατρόμητου και τους πρώην του Ολυμπιακού, Μπακαμπού και Μαζουακού, να έχει ισορροπήσει την αναμέτρηση.

Σε αυτό το διάστημα ο κόσμος στο γήπεδο του Χιούστον περίμενε κάθε φορά να πάει η μπάλα στον Κριστιάνο για να τον αποθεώσει, αλλά αυτό δε συνέβη παρά ελάχιστα. Και δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του ο 41χρονος σούπερ σταρ που έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε Μουντιάλ. Στις καθυστερήσεις ο Μαζουακού έκανε καταπληκτική προσπάθεια, αλλά το σουτ του Μουτουσαμί κόντραρε, αλλά στο τελευταίο λεπτό (45'+5') ο Γιοάν Γουισά ολομόναχος με κεφαλιά αξιοποίησε τη σέντρα του Μαζουακού μετά από κομπίνα σε κόρνερ και ισοφάρισε! Ήταν το πρώτο γκολ του Κονγκό σε Μουντιάλ.

Mε απόκρουση του Ντιόγκο Κόστα σε σουτ του Μπακαμπού άρχισε το β' μέρος κι ενώ ο Σίλβα είχε δώσει τη θέση του στον Κονσεϊσάο. Στο 55' ο Κανσέλο σκόραρε με ωραίο γυριστό, αλλά ήταν οφσάιντ στην πάσα του Νέβες. Το ματς ήταν απολύτως ισορροπημένο με την Πορτογαλία να έχει πολλά προβλήματα απέναντι στην έξοχη τακτική του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ. Στο 68' ο Ρονάλντο αστόχησε από γύρισμα του Κονσεϊσάο, κάτι που συνέβη και στο 74'. Ο Μπακαμπού είχε άστοχο σουτ σε αντεπίθεση στο 77' με την Πορτογαλία να ψάχνει τη νίκη, αλλά να μην μπορεί να ηρεμήσει αμυντικά. Ο Εμπασί μπλόκαρε το σουτ του Κανσέλο στο 88', ενώ στο 90' το σουτ του Μπρούνο έφυγε λίγο έξω.

Πριν από την έναρξη του αγώνα και στην παρουσίαση της Πορτογαλίας ήταν πάντα παρών ο μεγάλος απών. Ο Ντιόγκο Ζότα, με τη φωτογραφία του στα μάτριξ του σταδίου στο Χιούστον κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και τη συγκίνηση να περισσεύει για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Κίτρινη κάρτα είδαν οι Μπερνάρντο, Σεμέδο, Αραούζο- Εμπεμπά

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Ντιόγκο Κόστα, Αραούζο, Βέιγκα, Κανσέλο, Νούνο Μέντες (72' Σεμέδο), Βιτίνια (83' Ράμος), Μπερνάρντο Σίλβα (46' Κονσεϊσάο), Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Νέβες, Πέδρο Νέτο (72' Λεάο), Ρονάλντο

ΚΟΝΓΚΟ: Εμπασί, Γουάν-Μπισάκα (85' Καλουλού), Καπουαντί, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού (74' Ζ. Καγέμπε), Μουκάου (57' Σαντίκι), Μουτουσαμί, Ε. Καγέμπε (74' Πίκελ), Γουισά, Μπακαμπού (85' Μπάνζα)