Πόλο: Για 7η φορά στον τελικό του CL ο Ολυμπιακός(vid)

Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού προκρίθηκε για έβδομη φορά στην Ιστορία της στον τελικό του Champions League. Στον δεύτερο ημιτελικό του final-4 της Μάλτας, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν 14-12 της ισπανικής Ματαρό και την Παρασκευή (12/6, 22:00) θα προσπαθήσουν να ανέβουν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας στον τελικό τη Φερεντσβάρος. Αμπι Αντριους και Φωτεινή Τριχά πέτυχαν από τέσσερα γκολ για τις "ερυθρόλευκες", που βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου και στη συνέχεια ήλεγξαν το παιχνίδι.

Ματς υψηλού ρυθμού στην πρώτη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται αρχικά στην άμυνα, αλλά να βρίσκει επιθετικές λύσεις με τις Τριχά και Αντριους με το οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 4-4. Η Ειρήνη Νίνου πήρε στη συνέχεια τη... σκυτάλη με δύο διαδοχικά γκολ, αλλά έπρεπε να βελτιωθεί η "ερυθρόλευκη" άμυνα για να καταφέρει η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να πάρει τα ηνία του ματς. Αυτό έγινε μετά τα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τις Ισπανίδες να μένουν άσφαιρες στο υπόλοιπο του ημιχρόνου και τον Ολυμπιακό να κάνει σερί 3-0 και να παίρνει προβάδισμα 10-7, χάρη σε μία άψογη λόμπα της Σιούτη.

Η Ματαρό συμπλήρωσε οκτώ λεπτά χωρίς γκολ, αλλά βρήκε δύο λύσεις σε παίκτρια παραπάνω και μείωσε σε 10-9. Οι "ερυθρόλευκες" όμως είχαν εξαιρετικά ποσοστά στην παίκτρια παραπάνω και ανέκτησαν γρήγορα το +3 (12-9, 13-10), πριν κλείσει λίγο την "ψαλίδα" η Κερνς, στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία σε παίκτρια παραπάνω να αυξήσει εκ νέου τη διαφορά, όμως η Σταματοπούλου απέκρουσε πέναλτι της Ρέμερ. Ο χρόνος κυλούσε, οι Ισπανίδες άρχισαν να αγχώνονται, αλλά οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν μπορούσαν να βρουν ένα γκολ για να "καθαρίσουν" το παιχνίδι. Τελικά, τη λύση έδωσε η Τριχά, που έφυγε στην κόντρα και, με διπλή προσπάθεια (αφού το πρώτο σουτ απέκρουσε η Τερέ), "έγραψε" το 14-11, 2΄25΄΄ πριν τη λήξη, και ουσιαστικά "κλείδωσε" τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ματαρό): 4-4, 3-6, 4-3, 1-1

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Ρέμερ (πέναλτι), 1-1 Τριχά (περιφέρεια), 1-2 Αντριους (π.π.), 2-2 Κ. Μπερτράν (π.π.), 3-2 Ρέμερ (κόντρα), 3-3 Τριχά (πέναλτι), 4-3 Γκιράλ (π.π.), 4-4 Αντριους (περιφέρεια), 5-4 Κερνς (φουνταριστός), 5-5 Νϊνου (περιφέρεια), 6-5 Κ. Μπερτράν (περιφέρεια), 6-6 Νίνου (π.π.), 6-7 Σιούτη (π.π.), 7-7 Μορέλ (πέναλτι), 7-8 Πλευρίτου (πέναλτι), 7-9 Αντριους (π.π.), 7-10 Σιούτη (περιφέρεια), 8-10 Ρέμερ (π.π.), 9-10 Κλαβερία (π.π.), 9-11 Τριχά (π.π.), 9-12 Σάντα (περιφέρεια), 10-12 Ρέμερ (περιφέρεια), 10-13 Αντριους (π.π.), 11-13 Κερνς (π.π.), 11-14 Τριχά (κόντρα), 12-14 Εσπάρ (περιφέρεια).

Ο Ολυμπιακός είχε 6/9 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.



Η Ματαρό είχε 5/10 με παίκτρια παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκε η Κεράλτ Μπερτράν (7΄10΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Διαιτητές: Μπουσέ (Γαλλία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία)



ΜΑΤΑΡΟ (Ντάνι Μπάγιαρτ): Τερέ, Κλαβερία 1, Κ. Μπερτράν 2, Γκιράλ 1, Μορέλ 1, Ρέμερ 4, Καμπράι, Εσπάρ 1, Αβένιο, Χαουστσάιλντ, Κερνς 2, Ρ. Μπερτράν, Μπέρενς, Χιλ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 4, Αντριους 4, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς