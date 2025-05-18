Ποδόσφαιρο γυναικών: Ολοκλήρωσε με νίκη το πρωτάθλημα ο ΟΦΗ
clock 20:10 | 18/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ο ΟΦΗ, με τη Νίκολα Ριμπάνσκα σε μεγάλη ημέρα (χατ τρικ), επικράτησε εκτός έδρας των Νέων Ατρόμητου με 5-3 και ολοκλήρωσε με νίκη το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής κατηγορίας γυναικών.

Η ομάδα του Ηρακλείου ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση με 50 βαθμούς σε 22 παιχνίδια, εννέα πίσω από την (πρωταθλήτρια) ΑΕΚ και δύο από τον (δεύτερο) Παναθηναϊκό.

Στο Δημοτικό γήπεδο Χωράφας οι γηπεδούχες προηγήθηκαν (1-0) με την Τρμπόγεβιτς στο 11ο λεπτό, αλλά η απάντηση των Κρητικών ήταν άμεση με την Κουτσούρη να φέρνει το ματς στα ίσια (1-1) δύο λεπτά αργότερα.

Οι Νέες Ατρομήτου προηγήθηκαν εκ νέου (2-1) στο 24ο λεπτό με τη Γιούσια, αλλά και πάλι δεν πρόλαβαν να χαρούν καθώς η Ριμπάνσκα ισοφάρισε εκ νέου (2-2) ένα λεπτό αργότερα (25′).

Η διεθνής επιθετικός του ΟΦΗ από τη Σλοβακία (Νίκολα Ριμπάνσκα) βρήκε άλλες δύο φορές δίχτυα, στο 35ο και στο 40ο λεπτό δίνοντας “αέρα” δύο τερμάτων στην ομάδα της (2-4).

Η Γκάτση μείωσε σε 3-4 στο 42ο λεπτό και αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με το τελικό 3-5 να διαμορφώνεται στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους (48′) από την Πις.

