Πανελλήνιο βόλει: Στα ημιτελικά σταμάτησαν οι Κορασίδες του ΟΦΗ

Στην αναμέτρηση στο κλειστό γυμναστήριο Ρέντη “Μελίνα Μερκούρη” τα κορίτσια του Νίκου Προύφα δεν κατάφεραν να προβάλουν ισχυρή αντίσταση στον Ολυμπιακό, με τις ερυθρόλευκες να επικρατούν με 3-0 και να παίρνουν το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης.

Ημιτελική Φάση Γ’ και Δ’ Ομίλου



16:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0



Σετ: 25-12, 25-22, 25-20



Διαιτητές: Μεταξά, Τριανταφυλλόπουλος



Παρατηρητής: Πέρρος



Γήπεδο: “Μελίνα Μερκούρη”, Ρέντη

Ολυμπιακός (Σαραντίτης): Καραγιάννη, Δημητρίου, Θανέλλα, Τραντοπούλου, Ζαφειρίου, Δαγιακίδη / Τερζάκη (λ), Σουσούνη (λ), Παπαδοπούλου, Παρνακέ.

ΟΦΗ (Νίκος Προύφας): Σεβδάλη, Τζώρτζα, Μαριδάκη, Βυνιχάκη, Πιτσικάκη, Πρινιώτακη / Προύφα (λ), Νεκταρίου (λ), Νοικοκυράκη, Ντυνιχάκη.

Η παρουσία της ομάδας Κ18 στις οκτώ καλύτερες της Ελλάδος αποτελεί μία ακόμη επιτυχία για το τμήμα βόλεϊ γυναικών του ΟΦΗ, το οποίο πανηγύρισε την άνοδο στην Pre League σε επίπεδο γυναικών και τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα σε επίπεδο Κ20.

Ο προπονητής τησ ομάδας Νίκος Προύφας αναφέρει."Ένα ακόμα Πανελλήνιο έφτασε στο τέλος του και μόνο περήφανος μπορεί να αισθάνεσαι από την παρουσία των κοριτσιών μας...μια ομάδα που έδειξε ψυχή και τσαγανό σε κάθε παιχνίδι (ηττήθηκε μόνο από τις 2 ομάδες που πέρασαν στο φάιναλ φορ-Ολυμπιακό και Μαρκοπούλο) και πέρασε επάξια στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος...ακόμα μεγαλύτερο παράσημο όμως ήταν το χειροκρότημα και ο σεβασμός που κέρδισε από όλους(παράγοντες, αντιπάλους,φιλάθλους) για τον τρόπο που αγωνίζεται και τον τρόπο που προσεγγίζει τα παιχνίδια....συγχαρητήρια κυρίες μου,κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο μια μαγική χρονιά και δείξατε ότι η ομάδα έχει μέλλον...ευχαριστούμε πολύ τις ομάδες που μας φιλοξένησαν,καθώς και όλους τους αντιπάλους για ένα ακόμα συναρπαστικό τριήμερο...τέλος δεν μπορεί να μην σταθεί κάνεις στην μεγάλη ώθηση που μας δίνουν κάθε φορά οι γονείς και φίλοι της ομάδας που στηρίζουν σε κάθε γήπεδο την προσπάθεια των κοριτσιών και δίνουν τον δικό τους τονο σε κάθε παιχνίδι (πολιτισμική "επίθεση " ήθους την χαρακτήρισαν κάποιοι φίλοι των αντιπάλων ομάδων)...μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε την πορεία μας...μόνο Ο.Φ.Η.!!!"

Συνοπτικά η (αγωνιστική) παρουσία του ΟΦΗ στην προημιτελική φάση (Δ’ όμιλος) του Πανελληνίου πρωταθλήματος γυναικών Κ18:

Πέμπτη 15 Μαΐου



ΟΦΗ – Άθληση Μυτιλήνης 3-0



Σετ: 25-22, 25-14, 25-22



Διαιτητές: Ζαρμπίνης, Παπαθανασίου



Παρατηρητής: Μαυρικίδης

Παρασκευή 16 Μαΐου



ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων 3-0



Σετ: 25-20, 25-14, 25-10



Διαιτητές: Τόλιος, Τομαράς



Παρατηρητής: Πολίτης

Σάββατο 17 Μαΐου



ΑΟ Μαρκοπούλου – ΟΦΗ 3-0



Σετ: 25-12, 25-23, 25-21



Διαιτητές: Μάλφας, Αλεξίου



Παρατηρητής: Β. Παπαδόπουλος