Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Αυτά είναι τα ζευγάρια στη φάση των «16» – Το πανόραμα της διοργάνωσης

Μεγάλες αναμετρήσεις υπόσχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στη φάση των 16 που αρχίζει το Σάββατο και σε ώρες περισσότερο προσιτές για τους τηλεθεατές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά περισσότερο άβολες για τις ομάδες που θα παίζουν μεσημέρι και απόγευμα στις ΗΠΑ με υψηλές θερμοκρασίες και ξαφνικές καταιγίδες.

Φάση των «16»

Σάββατο 28 Ιουνίου

19:00 Φιλαδέλφεια: Παλμέιρας – Μποταφόγκο

23:00 Σάρλοτ: Μπενφίκα – Τσέλσι

Κυριακή 29 Ιουνίου

19:00 Ατλάντα: Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι

23:00 Μαϊάμι: Φλαμένγκο – Μπάγερν

Δευτέρα 30 Ιουνίου

22:00 Σάρλοτ: Ίντερ – Φλουμινένσε

Τρίτη 1 Ιουλίου

04:00 Ορλάντο: Μάνστεστερ Σίτι – Αλ Χιλάλ

22:00 Μαϊάμι: Ρεάλ Μαδρίτης- Γιουβέντους

Τετάρτη 2 Ιουλίου

04:00 Ατλάντα: Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μοντερέι

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Όμιλος Α

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Παλμέιρας 5

Ίντερ Μαϊάμι 5

Πόρτο 2

Αλ Αχλί 2

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

15/6 Αλ Αχλί – Ίντερ Μαϊάμι 0-0

16/6 Παλμέιρας – Πόρτο 0-0

2η αγωνιστική

19/6 Παλμέιρας – Αλ Αχλί 2-0

19/6 Ίντερ Μαϊάμι – Πόρτο 2-1

3η αγωνιστική

24/6 Ίντερ Μαϊάμι – Παλμέιρας 2-2

24/6 Πόρτο – Αλ Αχλί 4-4

Όμιλος Β

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Μποταφόγκο 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 6

Σιάτλ Σάουντερς 0

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

15/6 Παρί Σεν Ζερμέν – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

16/6 Μποταφόγκο – Σιάτλ Σάουντερς 2-1

2η αγωνιστική

20/6 Σιάτλ Σάουντερς – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3

20/6 Παρί Σεν Ζερμέν – Μποταφόγκο 0-1

3η αγωνιστική

23/6 Σιάτλ Σάουντερς – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

23/6 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μποταφόγκο 1-0

Όμιλος Γ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Μπενφίκα 7

Μπάγερν Μονάχου 6

Μπόκα Τζούνιορς 2

Όκλαντ Σίτι 1

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

15/6 Μπάγερν Μονάχου – Όκλαντ Σίτι 10-0

17/6 Μπόκα Τζούνιορς – Μπενφίκα 2-2

2η αγωνιστική

20/6 Μπενφίκα – Όκλαντ Σίτι 6-0

21/6 Μπάγερν Μονάχου – Μπόκα Τζούνιορς 2-1

3η αγωνιστική

24/6 Μπενφίκα – Μπάγερν 1-0

24/6 Όκλαντ Σίτι – Μπόκα Τζούνιορς 1-1

Όμιλος Δ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Φλαμένγκο 7

Τσέλσι 6

Εσπεράνς 3

Λος Άντζελες 1

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

16/6 Τσέλσι – Λος Άντζελες 2-0

17/6 Φλαμένγκο – Εσπεράνς 2-0

2η αγωνιστική

20/6 Φλαμένγκο – Τσέλσι 3-1

21/6 Λος Άντζελες – Εσπεράνς 0-1

3η αγωνιστική

25/6 Εσπεράνς – Τσέλσι 0-3

25/6 Λος Άντζελες – Φλαμένγκο 1-1

Όμιλος Ε

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟ

Ίντερ 7

Μόντερεϊ 5

Ρίβερ Πλέιτ 4

Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 0

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

17/6 Ρίβερ Πλέιτ – Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 3-1

18/6 Μόντερεϊ – Ίντερ 1-1

2η αγωνιστική

21/6 Ίντερ – Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς 2-1

22/6 Ρίβερ Πλέιτ – Μόντερεϊ 0-0

3η αγωνιστική

26/6 Ίντερ – Ρίβερ Πλέιτ 2-0

26/6 Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς – Μόντερεϊ 0-4

Όμιλος ΣΤ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Ντόρτμουντ 7

Φλουμινένσε 5

Μαμελόντι Σαντάουνς 4

Ουλσάν 0

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

17/6 Φλουμινένσε – Ντόρτμουντ 0-0

18/6 Ουλσάν – Μαμελόντι Σαντάουνς 0-1

2η αγωνιστική

21/6 Μαμελόντι Σαντάουνς – Ντόρτμουντ 3-4

22/6 Φλουμινένσε – Ουλσάν 4-2

3η αγωνιστική

25/6 Ντόρτμουντ – Ουλσάν 1-0

25/6 Μαμελόντι Σαντάουνς – Φλουμινένσε 0-0

Όμιλος Ζ

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Μάντσεστερ Σίτι 6

Γιουβέντους 6

Ουϊντάντ 0

Αλ Αΐν 0

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

18/6 Μάντσεστερ Σίτι – Ουϊντάντ 2-0

19/6 Αλ Αΐν – Γιουβέντους 0-5

2η αγωνιστική

22/6 Γιουβέντους – Ουϊντάντ 4-1

23/6 Μάντσεστερ Σίτι – Αλ Αΐν 6-0

3η αγωνιστική

26/6 Γιουβέντους – Μάντσεστερ Σίτι

26/6 Ουϊντάντ – Αλ Αΐν

Όμιλος Η

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

Ρεάλ Μαδρίτης 7

Αλ Χιλάλ 4

Σάλτσμπουργκ 4

Πατσούκα 0

Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

18/6 Ρεάλ Μαδρίτης – Αλ Χιλάλ 1-1

19/6 Πατσούκα – Σάλτσμπουργκ 1-2

2η αγωνιστική

22/6 Ρεάλ Μαδρίτης – Πατσούκα 3-1

23/6 Σάλτσμπουργκ – Αλ Χιλάλ 0-0

3η αγωνιστική

27/6 Σάλτσμπουργκ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

27/6 Αλ Χιλάλ – Πατσούκα 2-0

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η Ρεάλ νίκησε άνετα την Σάλτσμπουργκ (3-0) – Με Γιουβέντους στους «16»