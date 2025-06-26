Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025: Πρόκριση για Ίντερ και Μοντερέι
clock 08:18 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ίντερ και η Μοντερέι προκρίθηκαν στη φάση των «16» του του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του 5ου ομίλου στη νεοσύστατη διοργάνωση της FIFA.

Έτσι, η Ίντερ κατέκτησε την πρώτη θέση με 7 βαθμούς και θα αντιμετωπίσει τη Φλουμινένσε στα νοκ-άουτ, ενώ η Μοντερέι (5 β.) θα βρει μπροστά της τη Ντόρτμουντ στους «16», σε ματς που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα.

Η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Ρίβερ Πλέιτ και κατέλαβε την κορυφή του ομίλου, ενώ η Μοντερέι συνέτριψε την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς με 4-0 και πέρασε ως δεύτερη.

Οι «νερατζούρι» επικράτησαν της Ρίβερ Πλέιτ με 2-0 στο Σιάτλ, χάρη σε γκολ των Εσπόζιτο στο 72' και Μπαστόνι στο 93’. Το ματς άλλαξε μορφή όταν ο Λούκας Μαρτίνες Κουάρτα αποβλήθηκε στο 66’, αφήνοντας τους Αργεντινούς με δέκα παίκτες. Λίγο νωρίτερα, η Ρίβερ είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί, αλλά ο Γιαν Ζόμερ κράτησε το μηδέν.

Την ίδια ώρα, η Μοντερέι κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 4-0 στο Ρόουζ Μπόουλ. Μέσα σε δέκα λεπτά σημειώθηκαν τρία γκολ για τη μεξικανική ομάδα, με τον Ντεόσα να ανοίγει το σκορ στο 30’, τον Μπερτεράμε να γράφει το 2-0 και τον Κορόνα να πετυχαίνει ένα υπέροχο τρίτο τέρμα στο 39’. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο ίδιος ο Κορόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων: Ντόρτμουντ και Φλουμινένσε προκρίθηκαν στους «16»

 

