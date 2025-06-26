Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων: Ντόρτμουντ και Φλουμινένσε προκρίθηκαν στους «16»

Μπορούσια Ντόρτμουντ και Φλουμινένσε, επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί στο Group F του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν στους «16» ως πρώτοι, με τους Βραζιλιάνους να ακολουθούν.

Στο Σινσινάτι η Ντόρτμουντ υποδέχτηκε την Ουλσάν και επικράτησε 1-0. Ο Σβένσον στο 36’ σημείωσε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης που έδωσε νίκη και πρωτιά στους Βεστφαλούς.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (Νίκο Κόβατς): Κόμπελ, Αντόν, Κόουτο, Μπενσεμπαϊνί, Ενμετσά (58’ Μπραντ), Γκρος (79’ Ρέινα), Ριέρσον, Σβένσον. Τζομπ Μπέλινγχαμ (58’ Μπέγιερ), Γκιρασί (79’ Τσουκουεμέκα), Αντεγιέμι (58’ Ντούρανβιλ).

ΟΥΛΣΑΝ HD (Κιμ Παν-Γκον): Τζο, Κιμ Γιουνγκ Γιον, Λι Τζαέ Ικ, Τρόγιακ (86’ Χέο Γιούλ), Λούνβιγκσον, Κανγκ, Μπόγιανιτς (80’ Λι), Λι Γιν Γιουν, Κιμ Μιν Γιοκ (46’ Κο Σουνγκ-Μπέομ), Φαρίας (80’ Λι Τσουνγκ-Γιονγκ), Λακάβα (46’ Παρκ Μιν-Σέο).

Στο Μαϊάμι, το ματς δεν είχε θέαμα με την Φλουμινένσε και την Μαμελόντι Σαντάουνς να μένουν στο 0-0. Αποτέλεσμα που έστειλε τους Βραζιλιάνους στα νοκ άουτ με τη δεύτερη θέση του ομίλου.

ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤΑΟΥΝΣ (Μιγκέλ Καρντόσο): Γουίλιαμς, Μουντάου, Κουπίντο (60’ λ.τρ. Λεμπουσά), Κεκανά, Λούνγκα, Μοκοένα (46’ Άνταμς), Μπράβο, Ριμπέιρο (77’ Σαλουλιλέ), Μάθιους (60’ Αρτούρ Σάλες), Ζουάνε (85’ Λεθχάκου), Ρέινερς.

ΦΛΟΥΜΙΝΝΣΕ (Ρενάτο Γκαούτσο): Φάμπιο, Ξαβιέρ, Ιγνάσιο, Φρέιτες, Ρενέ, Χέρκουλες (67’ Μπερνάλ), Νονάτο (87’ Τιάγκο Σίλβα), Μαρτινέλι (77’ Λίμα), Αρίας, Κανόμπιο (67’ Κένο), Κανό (87’ Εβεράλντο).