Παγκόσμιο κολύμβησης: Στην αποστολή για Σιγκαπούρη και η Βασιλάκη του Τρίτωνα

Με 15 αθλητές, δέκα άνδρες και πέντε γυναίκες, θα εκπροσωπηθεί η ελληνική κολύμβηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης. Δίπλα στους 11 που είχαν πιάσει τα όρια πρόκρισης (Μπίλας, Μάρκος, Χρήστου, Μακρυγιάννης, Σίσκος, Παπαστάμος, Γιουρτζίδης, Δράκου, Βασιλάκη, Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη), η ΚΟΕ αποφάσισε να προσθέσει άλλους τέσσερις αθλητές/τριες, που είτε είχαν πλησιάσει τα όρια, είτε θα στελεχώσουν τις τετράδες των ομαδικών αγωνισμάτων όπου η χώρα μας θα δηλώσει συμμετοχή.

Έτσι, στην αποστολή για τη Σιγκαπούρη προστέθηκαν ο Κώστας Εγγλεζάκης (πολύ κοντά στο όριο στα 200μ. ελεύθερο), η πολύ βελτιωμένη φέτος Νικόλ Παυλοπούλου, ως νικήτρια των 100μ. πρόσθιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ο Κωνσταντίνος Στάμου (νικητής στα 100μ. πεταλούδα στο Πανελλήνιο) και ο Σάββας Θώμογλου. Ο τελευταίος ήταν δεύτερος στα 100μ. πρόσθιο (και νικητής στα 200μ.) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, προτιμήθηκε όμως έναντι του 17χρονου Βαγγέλη Ντούμα, ο οποίος έχει φέτος το καλοκαίρι δύο ηλικιακές διοργανώσεις (Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων), όπου διεκδικεί με αξιώσεις διάκριση. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός ήταν μέλος της ομάδας 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.

Συνολικά, η 15μελης αποστολή για τη Σιγκαπούρη απαρτίζεται από τους εξής αθλητές/τριες: Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Σίσκος, Δημήτρης Μάρκος, Δανιήλ Γιουρτζίδης, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, Γεωργία Δαμασιώτη, Άρτεμις Βασιλάκη, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Σάββας Θώμογλου, Νικόλ Παυλοπούλου.

Για την Παυλοπούλου και τον Γιουρτζίδη αυτή θα είναι η παρθενική εμφάνισή τους σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ ο Θώμογλου επιστρέφει μετά το 2022, όταν είχε αγωνιστεί στη Βουδαπέστη. Στον αντίποδα, η Νόρα Δράκου θα δώσει το "παρών" για ένατη φορά (!), ενώ για την έβδομη συμμετοχή τους ετοιμάζονται ο Χρήστου κι η Ντουντουνάκη.

Μεγάλος απών θα είναι φυσικά ο Κριστιάν Γκολομέεβ, φιναλίστ των 50μ. ελεύθερο στα τελευταία έξι Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Απών και ο Ανδρέας Βαζαίος, που δεν έχει κάνει καθόλου αγώνες φέτος, αλλά και οι Γιώργος Ασπουγαλής, Μαρίλεια Δρασίδου και Ελένη Κοντογεώργου, που δεν έπεισαν ότι είναι σε θέση να έχουν μία ανταγωνιστική παρουσία στη Σιγκαπούρη.

Ως συνοδούς προπονητές της αποστολής, η ΚΟΕ επέλεξε τους Άκη Οικονόμου, Παναγιώτη Βελέντζα, Στέφανο Ζαφειριάδη και Γιώργο Δαμασιώτη.