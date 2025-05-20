ΟΦΗ: Τέλος ο Μηνάς Λυσσάνδρου - Επιστρέφει στην ΑΕΚ

Ο Μηνάς Λυσσάνδρου αποχώρησε και επίσημα από τον ΟΦΗ και σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ στην οποία επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια για να αναλάβει ξανά το πόστο του διευθύνοντα συμβούλου.







Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρει:







Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μηνά Λυσάνδρου.







Ο κ. Λυσάνδρου υπηρέτησε με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση τον οργανισμό μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια εξέλιξης και ενίσχυσης της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.







Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Μιχάλη Μπούση, ο κ. Λυσάνδρου εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από τη θέση του, απόφαση που έγινε αποδεκτή σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Οι δηλώσεις Μπούση και Λυσάνδρου

Ο Μιχάλης Μπούσης δήλωσε:







«Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Μηνά για τη συνεργασία μας και για την πολύτιμη προσφορά του στον ΟΦΗ. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».







Από την πλευρά του, ο Μηνάς Λυσάνδρου ανέφερε:







«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μιχάλη Μπούση για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έδωσε να υπηρετήσω έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο ΟΦΗ. Αποχωρώ με βαθιά εκτίμηση για τον οργανισμό, τους ανθρώπους του και όσα ζήσαμε μαζί. Εύχομαι ολόψυχα στον ΟΦΗ κάθε επιτυχία στο μέλλον».