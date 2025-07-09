ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον Νους μέχρι το 2028 (βίντεο)

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως ότι έκανε χρήση της οψιόν αγοράς (800.000 ευρώ) για τα δικαιώματα του Τιάγκο Νους και ο Αργεντινός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την κρητική ομάδα ως το 2028!

Η ανακοίνωση:

"Είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής της Ομιλίτικης εξέδρας…

Επιδραστικός εντός κι εκτός γηπέδου…

Παίκτης – “βαρόμετρο”, με τη μαχητικότητα, την εκρηκτικότητα και την ευχέρεια στο σκοράρισμα να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι έκανε χρήση της οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του Thiago Nuss από την Argentinos Juniors, με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μας τη σεζόν 2024-25 (12 γκολ σε 33 αγώνες) να υπογράφει νέο συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 κι έτσι θα συνεχίζει να… μαγεύει τους φιλάθλους, φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα.

Thiago, συνεχίζουμε μαζί για ακόμα μεγαλύτερες στιγμές στο μέλλον!"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

