ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 14:18
ΝΒΑ: Οι Θάντερ απάντησαν και ισοφάρισαν τη σειρά με τους Σπερς
clock 06:10 | 21/05/2026
newsroom ekriti.gr

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επέστρεψε στις γνωστές του επιδόσεις και με 30 πόντους και εννέα ασίστ οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη νίκη με 122-113 επί των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 2 των τελικών της Δύσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η σειρά ισοφαρίστηκε σε 1-1, πριν μεταφερθεί στο Σαν Αντόνιο για το τρίτο παιχνίδι της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου για Ελλάδα).

Μετά την άστοχη εμφάνιση στο Game 1, όπου είχε 7/23 σουτ, ο εν ενεργεία MVP της κανονικής περιόδου εμφανίστηκε σαφώς πιο αποτελεσματικός, τελειώνοντας τον αγώνα με 12/24 εντός παιδιάς και καθοδηγώντας τους Θάντερ στις κρίσιμες στιγμές.

Για τα «σπιρούνια», ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 21 πόντους και 17 ριμπάουντ, χωρίς όμως να επαναλάβει την τρομακτική εμφάνιση των 41 πόντων και 24 ριμπάουντ από το πρώτο παιχνίδι. Πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων ήταν ο Στεφόν Καστλ με 25 πόντους.

Κομβικός για τους γηπεδούχους ήταν και ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν, ο οποίος μετά τα μόλις 12 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι πρόσφερε αυτή τη φορά 10 πόντους και 13 ριμπάουντ σε 27 λεπτά, παρά το πρόβλημα με τα φάουλ από νωρίς.

Η Οκλαχόμα εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα 21 λάθη του Σαν Αντόνιο, μετατρέποντάς τα σε 27 πόντους, ενώ ο Καρούζο πρόσθεσε 17 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από τραυματισμούς. Για τους Θάντερ, ο Έι Τζέι Μίτσελ τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο τελευταίο λεπτό, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς αποχώρησε από την πρώτη περίοδο με ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και δεν επέστρεψε.

Από την πλευρά των Σπερς, ο ΝτιΆαρον Φοξ έμεινε εκτός για δεύτερο διαδοχικό ματς λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ αποχώρησε στην τρίτη περίοδο με πρόβλημα στο δεξί πόδι.

Σε αγώνες για τα playofffs του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι - Σαν Αντόνιο   122-113

Η σειρά είναι ισόπαλη 1-1

