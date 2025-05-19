Μπάσκετ: Στα τελικά του Πανελληνίου οι κορασίδες του ΟΦΗ

Με δύο εύκολες νίκες που σημείωσαν στην Αθήνα, οι κορασίδες του ΟΦΗ προκρίθηκαν στην τελική φάση (Final 8) του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Στον «τελικό» του 5ου ομίλου, κέρδισαν τον Αίολο Μυτιλήνης με 63-39.

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ειρ. 6, Δοκιμάκη 9, Αλεξάκη 14, Ξενάκη Αθ., Αλιφραγκή 2, Χαλαμπαλάκη 2, Χρονάκη 2, Σπυριδάκη 6, Γιακουμάκη, Συνολάκη 6, Μακράκη 12(2), Δασκαλάκη 4

Στο πρώτο τους ματς, νίκησαν ακόμα πιο άνετα τον Ηρακλή 2000 με 74-29.

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ειρ. 11, Δοκιμάκη 6, Αλεξάκη 4, Ξενάκη Α. 4, Αλιφραγκή, Χαλαμπαλάκη 6, Χρονάκη 5(1), Σπυριδάκη 3(1), Δασκαλάκη 4, Γιακουμάκη 4, Συνολάκη 6, Μακράκη 21(3)

Η Έφη Ζερβάκη είπε για την πρόκριση ομάδας της: «Αν και φαίνεται μεγάλη η διαφορά στο σκορ, ωστόσο χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και συνέπεια από μέρους μας για να τη χτίσουμε. Ο Αίολος ήταν πραγματικά μια αξιόμαχη ομαδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήραμε την πρόκριση για το πανελλήνιο παρουσιάζοντας ένα δεμένο σύνολο, που όλα τα παιδιά προσφέρουν».

Αντίθετα οι παίδες της Ιεράπετρας δεν τα κατάφεραν στο πρώτο ματς της προκριματικής φάσης και με την ήττα 55-43 που γνώρισαν από τον Κολοσσό, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Α.Ο.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (Μάλλιαρης): Καριώτης 11(1), Ζερβακάκης 6, Καμίδης, Τσακιράκης 2, Νάτσος, Πατεράκης 2, Καλαϊτζάκης 22(6), Σπυριδάκης, Σαμπροβαλάκης, Σπυριδάκης, Παπαδάκης, Περαντωνάκης.