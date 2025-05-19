ΣΑΒ.30 Μαΐ 2026 20:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Μπάσκετ: Στα τελικά του Πανελληνίου οι κορασίδες του ΟΦΗ
ofi-korasides
clock 18:40 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με δύο εύκολες νίκες που σημείωσαν στην Αθήνα, οι κορασίδες του ΟΦΗ προκρίθηκαν στην τελική φάση (Final 8) του Πανελληνίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Στον «τελικό» του 5ου ομίλου, κέρδισαν τον Αίολο Μυτιλήνης με 63-39.

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ειρ. 6, Δοκιμάκη 9, Αλεξάκη 14, Ξενάκη Αθ., Αλιφραγκή 2, Χαλαμπαλάκη 2, Χρονάκη 2, Σπυριδάκη 6, Γιακουμάκη, Συνολάκη 6, Μακράκη 12(2), Δασκαλάκη 4

Στο πρώτο τους ματς, νίκησαν ακόμα πιο άνετα τον Ηρακλή 2000 με 74-29.

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη Ειρ. 11, Δοκιμάκη 6, Αλεξάκη 4, Ξενάκη Α. 4, Αλιφραγκή, Χαλαμπαλάκη 6, Χρονάκη 5(1), Σπυριδάκη 3(1), Δασκαλάκη 4, Γιακουμάκη 4, Συνολάκη 6, Μακράκη 21(3)

Η Έφη Ζερβάκη είπε για την πρόκριση ομάδας της: «Αν και φαίνεται μεγάλη η διαφορά στο σκορ, ωστόσο χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και συνέπεια από μέρους μας για να τη χτίσουμε. Ο Αίολος ήταν πραγματικά μια αξιόμαχη ομαδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήραμε την πρόκριση για το πανελλήνιο παρουσιάζοντας ένα δεμένο σύνολο, που όλα τα παιδιά προσφέρουν».

Αντίθετα οι παίδες της Ιεράπετρας δεν τα κατάφεραν στο πρώτο ματς της προκριματικής φάσης και με την ήττα 55-43 που γνώρισαν από τον Κολοσσό, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Α.Ο.Κ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (Μάλλιαρης): Καριώτης 11(1), Ζερβακάκης 6, Καμίδης, Τσακιράκης 2, Νάτσος, Πατεράκης 2, Καλαϊτζάκης 22(6), Σπυριδάκης, Σαμπροβαλάκης, Σπυριδάκης, Παπαδάκης, Περαντωνάκης.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πανελληνιος Μπάσκετ Οφη Ιεραπετρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis