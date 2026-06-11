Μουντιάλ 2026: Όλοι οι νικητές είχαν προπονητή της ίδιας εθνικότητας στον πάγκο τους!

Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ 2026. Αυτή θα είναι η 23η φορά που θα διεξαχθεί η κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Τις προηγούμενες 22 φορές η χώρα που κατέκτησε το τρόπαιο, είχε προπονητή της ίδιας εθνικότητας στον πάγκο της. Να δούμε αν η ιστορία θα επαναληφθεί και φέτος ή θα σπάσει.

Αναλυτικά οι νικήτριες χώρες και οι προπονητές:

1930 Ουρουγουάη (Αλμπέρτο Σκουπίτσι)



1934 Ιταλία (Βιτόριο Πότσο)



1938 Ιταλία (Βιτόριο Πότσο)



1950 Ουρουγουάη (Χουάν Λόπες Φοντάνα)



1954 Γερμανία (Σεπ Χέρμπεργκερ)



1958 Βραζιλία (Βισέντε Φέολα)



1962 Βραζιλία (Εϊμορέ Μορέιρα)



1966 Αγγλία (Αλφ Ράμσεϊ)



1970 Βραζιλία (Μάριο Ζαγκάλο)



1974 Γερμανία (Χέλμουτ Σεν)



1978 Αργεντινή (Σέζαρ Λουίς Μενότι)



1982 Ιταλία (Έντσο Μπεαρτσότ)



1986 Αργεντινή (Κάρλος Μπιλάρδο)



1990 Γερμανία (Φραντς Μπεκενμπάουερ)



1994 Βραζιλία (Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα)



1998 Γαλλία (Εμ Ζακέ)



2002 Βραζιλία (Φελίπε Σκολάρι)



2006 Ιταλία (Μαρσέλο Λίπι)



2010 Ισπανία (Βιθέντε Ντε Μπόσκε)



2014 Γερμανία (Γιόακιμ Λεβ)



2018 Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν)



2022 Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι)

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