Μουντιάλ 2026: Μπορεί να διασταυρωθούν οι ΗΠΑ με το Ιράν;

Το ενδεχόμενο στη φάση των «32» να «πέσουν» οι ΗΠΑ πάνω στο Ιράν δεν μοιάζει διόλου απίθανο.



Οι ΗΠΑ ήταν καταιγιστικές στην 1η αγωνιστική της φάσης των Ομίλων του Μουντιάλ, συντρίβοντας με 4-1 την Παραγουάη. Το Ιράν κατάφερε να «τσιμπήσει» βαθμό, στο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, με τους παίκτες του να αναγκάζονται να φύγουν από το Λος Άντζελες για το Μεξικό μετά το τέλος του αγώνα λόγω των εξωφρενικών κανονισμών.



Η ομάδα υποχρεούται να επιστρέφει στη βάση της στην Τιχουάνα μετά από κάθε αγώνα σε αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν και οι 2 ομάδες τερματίσουν δεύτερες στους ομίλους τους, τότε παίζουν μεταξύ τους στην επόμενη φάση, σ’ ένα ματς με μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.



Ο χώρος αυτός είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς στον αμερικανικό αθλητισμό και έχει χωρητικότητα άνω των 80.000 θεατών. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες θα αναμετρηθούν στη μεγαλύτερη διοργάνωση του αθλήματος.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 στο Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν το Ιράν 1-0 στη φάση των ομίλων, στέλνοντάς τους εκτός Μουντιάλ.

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