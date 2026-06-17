Μουντιάλ 2026: Με το δεξί η Αυστρία, 3-1 την Ιορδανία

Η Αυστρία επικράτησε με 3-1 της Ιρδανίας, σε παιχνίδι για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η Ιορδανία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έγινε αρκετά απειλητική σε δύο περιπτώσεις, πρώτα με το άστοχο τελείωμα του Χαντάντ στο 2΄, και αργότερα με το σουτ του Αλ Φακουρί με απέκρουσε δύσκολα ο Σλάγκερ στο 16΄. Ωστόσο, η Αυστρία ήταν αυτή που κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία, με τον Σμιντ να ανοίγει το σκορ με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής στο 20΄.

Οι Ιορδανοί δεν το έβαλαν κάτω και στο 22΄ δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους, με την εξαιρετική κεφαλιά του Ολουάν να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 34΄ είχαν νέα σημαντική στιγμή για την ισοφάριση, με τον Σλάγκερ να αποκρούει δύσκολα το διαγώνιο σουτ του δραστήριου Ολουάν. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Αλ Ταμάρι πραγματοποίησε όμορφη ατομική προσπάθεια, αλλά το τελείωμά του δεν είχε δύναμη και πέρασε άουτ.

Ο εξαιρετικός στο πρώτο μέρος, Αλί Ολουάν, ήταν ο άνθρωπος που πέτυχε το γκολ που άξιζε η Ιορδανία στο 50ο λεπτό, με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στο 67΄ οι Αυστριακοί πίστεψαν ότι ανέκτησαν το προβάδισμα, καθώς ο Μάρκο Αρναούτοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ύστερα από ενδελεχή και χρονοβόρα εξέταση στο VAR, για χέρι του Πος στην εξέλιξη της φάσης. Τελικά, το 2-1 έγινε λίγα λεπτά μετά, όταν ο Αλ Αράμπ έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 76ο λεπτό. Μέχρι το φινάλε, η Αυστρία ήλεγξε την κατάσταση και πλησίασε σε τρίτο γκολ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ο Αμπουλάιλα απέκρουσε την προσπάθεια του Αρναούτοβιτς. Ο πολύπειρος επιθετικός, ωστόσο, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, για να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

ΓΚΟΛ: 20΄ Σμιντ, 76΄ Αλ Αράμπ (αυτογκόλ), 90+10΄ Αρναούτοβιτς (πεν.) / 50΄ Ολουάν



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 77΄ Σάμπιτζερ



ΚΟΚΚΙΝΗ: –



ΔΟΚΑΡΙ: –

Αυστρία (Ραλφ Ράνγκνικ): Σλάγκερ Α., Αλάμπα, Λίνχαρτ, Πος, Λάιμερ, Σίβαλντ, Σκλάγκερ Ξ., Μουενε, Σάμπιτζερ, Σμιντ, Κάλαϊτζιτς

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπουλάιλα, Αμπού Τάχα, Χαντάντ, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπουαλνάντι, Ταμάρι, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραβαμπντέχ, Αλ Φακουρί, Ολουάν.



